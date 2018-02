Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea il face praf pe Victor Ponta, dupa ce fostul premier a cerut ca in cazul in care acuzațiile pe care i le-a adus, ca l-ar fi denunțat la DNA, nu sunt reale, sa demisioneze. In caz contrar, Ponta ar demisiona din Parlament și se va retrage din viața politica, daca DNA va spune ca l-a…

- Liviu Dragnea l-a acuzat din nou, luni, pe Victor Ponta ca este "turnator si santajist", afirmand ca cererea pe care acesta a anuntat ca o depune la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul sefului PSD a fost "ticluita la sfatul celor doua prietene pe care le are in DNA"…

- Victor Ponta a solicitat procuroarei DNA Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum, sa ii comunice in scris calitatea pe care o are in dosar, pentru a demonstra ca nu este denunțator. Documentul prezentat in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO ascunde insa o alta posibila „bomba”.„Avand…

- Liviu Dragnea a fost intrebat daca modificarea condurilor penale se va face prin ordonanța de urgența. Victor Ponta a fost cel care a lansat o astfel de idee, insa șeful PSD dezminte o astfel de inițiativa.

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca legile justiției, in forma actuala, nu modifica nimic esențial, in mod special nu rezolva problema abuzului in serviciu. Ponta a declarat ca in februarie sau martie se va da Ordonanța de Urgența pentru definirea pragului la abuzul in serviciu, pentru a-i rezolva…

- O cunoscuta deputata joaca tare. Vrea sa-l distruga pe celebrul fost procuror DNA, Mircea Negulescu, zis și Portocala. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Andreea Cosma a anunțat ca a epus plangere penala impotriva lui Portocala. Aceasta a fost inregistrata chiar la procurorul…

- Tribunalul Bucuresti a admis vineri solicitarea DNA privind instituirea pentru 60 de zile a interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a firmei Tel Drum, informeaza News.ro. DNA solicita luarea acestei masuri preventive pe o durata de 60 de zile. Procurorii DNA au motivat ca Tel Drum…

- Tribunalul București a admis, vineri, cererea DNA de blocare a insolvenței firmei Tel Drum, pentru o durata de 60 de zile. Procurorii DNA au motivat ca Tel Drum a solicitat deja deschiderea procedurii de insolventa, ceea ce produce riscul de lichidare si radiere in termen scurt a societatii, astfel…

- Procurorii DNA au dispus extinderea urmaririi penale fata de compania Tel Drum127 milioane de lei pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita - Victor Ponta a raspuns: "Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat,…

- Victor Ponta a facut declarații cu privire la scandalul din PSD. Fostul premier este convins ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa conduca tot ce se poate și devoaleaza care este marea intrebare de la ședința decisiva de luni. Ramane Carmen Dan și Tudose nu mai este premier?, intreaba retoric Ponta.

- Instanta suprema a admis, miercuri, cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa. DNA a argumentat ca lipsa nejustificata de la politie, din 30 decembrie 2017, echivaleaza cu incalcarea controlului judiciar. "Constatarile facute de catre…

- Medicul Mihai Lucan a depus, prin intermediul avocatilor, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, o plangere penala pe numele deputatului USR Emanuel Ungureanu, pe care il acuza de compromiterea intereselor justitiei, in dosarul instrumentat impotriva sa de DIICOT, informeaza...

- Victor Ponta face acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea! Conform fostului președinte al PSD, Mihai Tudose are putea fi schimbat din fruntea Guvernului, pe modelul Sorin Grindeanu.”O sa il schimbe Dragnea și pe Tudose și o sa vina cu cine crede el ca e cuminte. Ii pune sa semneze toate…

- Cu cine joaca tenis oamenii care se lupta pentru șefia FR de Tenis. Președintele Federației, George Cosac, bate mingea cu Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, iar ”revoluționarul” Marius Vecerdea il antreneaza pe șeful statului, Klaus Iohannis. De fapt, Vecerdea este finul lui Iohannis.…

- Autor: Petru ROMOȘAN De ce merg lucrurile catastrofal azi in Romania ? De ce au plecat 4 sau 5 milioane de romani peste granite, dintre care cei mai multi nu se vor mai intoarce niciodata ? Si, mai mult, nu e exclus sa plece in anii urmatori inca vreo 3 sau 4 milioane ? Dupa 2004, ultimul an de putere…

- Fostul si actualul presedinte al PSD au fost audiati la DNA Ploiesti, in ancheta ce-l vizeaza pe Valeriu Zgonea. Declaratiile de martori date de Victor Ponta si Liviu Dragnea apar in dosarul trimis instantei de judecata, in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor e acuzat de trafic de influenta.

- Organizatia medicilor de familie din Arad depune plangere penala impotriva președintelui CNAS, Laurențiu Teodor Mihai, pe care il acuza ca ar fi prezentat date false la dezbaterile din Parlament asupra bugetului pe 2018.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca așteapta sa fie invitat la Comisia SRI pentru a fi audiat, precizand ca i-a dat in aces sens „semnale” lui Claudiu Manda. Declarația a venit ca urmare la acuzațiile lui Victor Ponta. „Domnul Ponta ar trebui…

- Președintele Consiliului Județean Dambovița, Alexandru Oprea a ieșit intr-o conferința de presa și a facut cateva precizari strict legate de situația cu care se confrunta la Titu. Și anume, nu s-a ajuns la nicio ințelegere cu primarul Traian Nicolae care nu vrea sa puna la dispoziția CJ, terenul necesar…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni seara, la Romania TV, ca dupa demisia sa „asumata” din funcția de premier Vasile Dincu trebuia sa fie premier, insa Klaus Iohannis s-a impotrivit.„Demisia mea din funcția de premier a fost una asumata. Vasile Dincu trebuia sa fie premier, dar nu…

- In contextul scandalului dintre Gabriela Firea si premierului Mihai Tudose, fostul lider PSD Victor Ponta se astapta ca Liviu Dragnea sa initieze o motiune de cenzura si impotriva Guvernului Tudose, dupa ce a trantit Executivul Grindeanu. Ponta sustine ca decizia de a organiza un targ de Craciun in…

- Asociatia „Romania fara ei” a depus o plangere penala impotriva primarului Capitalei, Gabriela Firea, pentru organizarea ilegala a targului de Craciun in Piata Victoriei. Membrii asociatiei o acuza pe Firea de abuz in serviciu, spunand ca a luat decizia de a amenaja un targ in fata Guvernului, desi…

- Nina Iliescu a transmis ca presedintele a suferit o entorsa si nu se poate incalta. In tribuna oficiala au putut fi vazuți premierul Mihai Tudose, mai mulți miniștri, intre care Carmen Dan, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Basescu (care și-a adus doi dintre nepoți), președintele CCR,…

- Victor Ponta considera ca mesajul Departamentului de Stat al SUA cu privire la modificarea Legilor Justiției ”a picat prost”, potrivit declarației facute la Digi 24. El este de parere ca mesajul public transmis ”in mod sigur a fost dat si in privat, iar domnul Dragnea, ori nu l-a inteles,…

- Mircea Geoana, fost ministru de Externe și fost lider PSD, reacționeaza fata de comunicatul dat publicitatii marti de Liviu Dragnea, impreuna cu presedintele Senatului, ca replica la pozitia exprimata de Departamentul de Stat al SUA privind Legile Justitiei. Acesta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri, la finalul unei discutii cu presedintele Camerei Deputatilor, ca formatiunea pe care o conduce analizeaza temeiurile juridice si va decide daca va depune sau nu o plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea, pe care il acuza de abuz dupa ce a trimis,…

- USR va depune o plângere penala împotriva președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și a președntelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, dupa ce comunicatul prin care aceștia au raspuns mesajului Departamentului de Stat al SUA.

- Fostul premier Victor Ponta a apreciat, marți, dupa ce Departamentul de Stat al SUA a anunțat ca proiectele de modificare a legilor justiției pun in pericol lupta impotriva corupției, ca sub conducerea lui Liviu Dragnea PSD-ul duce Romania „cu viteza si iresponsabilitate" spre o criza precum cea din…

- Maria Vasii, avocata lui Liviu Dragnea a decis sa depuna plangere impotriva DNA. Asta, pentru caca procurorul de caz, Alexandra Lancranjan, a vrut sa-l umileasca pe Dragnea, chemandu-l la DNA, acolo unde zeci de protestatari i-au cerut demisia și i-au urat sa intre in pușcarie.

- Fostul premier Adrian Nastase a taxat intentia liderilor PSD de a organiza un miting de sustinere pentru Liviu Dragnea si l-a criticat pe Victor Ponta, fostul sau discipol, pentru ca-i lipseste calitatea de a fi loial. Surprinzator, Adrian Nastase crede ca rafuiala PSD cu sefa DNA este o falsa problema.

- Fosta șefa a Agenției de monitorizare a achizițiilor, Cristina Traila, actual deputat PNL, susține ca Dragnea ar fi fost protejat de Traian Basescu și de Elena Udrea. In schimb, fostul primar Marian Vanghelie spune ca, de fapt, Victor Ponta l-ar fi protejat pe actualul șef al PSD.

- Senatorul clujean USR Mihai Goțiu, care este și vicepreședinte al Senatului, a depus, vineri, la Secția 5 de poliție din Cluj-Napoca, o plangere penala, susținand ca ar fi primit amenințari cu moartea, pe rețelele de socializare.

- Elena Udrea a vorbit despre lupta politica dintre actualul si fostul lider al PSD. Fostul ministru al Dezvoltarii crede ca Victor Ponta și Liviu Dragnea fac un joc. „Dragnea si Ponta nu se santajeaza. Fiecare face un joc. Domnul Dragnea a încercat sa-si faca jocul personal, de…

- Fostul premier negat categoric ca a depus un denunța la DNA impotriva lui Liviu Dragnea. ”Nici eu, nici Sorin Grindeanu, nici Tteodorovici nu am denunțat. Nu pot fi denunțator și in același timp și martor. De la mine cel puțin nu are ce sa pațeasca Dragnea. Campania domnului Dragnea impotriva…

- Liviu Dragnea, in dosarul "Referendumul", este "o victima a Sistemului", iar in dosarul "Tel Drum" este "doar victima propriei lacomii și a mentalitații de grup infracțional", a afirmat, joi, fostul premier Victor Ponta. "Eu cred ca și Grindeanu…

- Concluzia intalnirii de joi dintre reprezentanții PNL și cei ai Partidului Pro Romania este ca formațiunile vor „colabora instituțional” pe proiectele importante. Iar inlocuirea lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților este un astfel de proiect. Cat despre semnarea și susținerea moțiunii de…

- Era intr-o zi de marti, 11 martie 2014, la o sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor. Intr-o tovarasie greu de descris in cuvinte, guvernul Ponta isi asuma raspunderea. Victor Ponta era premier, Liviu Dragnea, vicepremier, iar Eugen Orlando Teodorovici si Dan Sova, ministri.

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, la Galati, ca partidul Pro Romania va avea un candidat la prezidentiale pe care el il va sustine, dar crede ca presedintele Klaus Iohannis si Liviu Dragnea au facut ”un blat” pentru alegerile care vor urma, astfel incat liderul PSD ”sa pastreze guvernarea”…

- Fostii premieri PSD Victor Ponta si Sorin Grindeanu, fostii ministrii PSD Dan Sova si Eugen Teodorovici si fostul prefect PD de Teleorman (2001-2004), Teodor Nitulescu au fost audiati ca martori in cel mai recent dosar dechis pe numele liderului PSD, Liviu Dragnea. Detaliile apar in cele 141 de pagini…

- Parlamentarii Pro Romania susțin schimbarea lui Liviu Dragnea de la președinția Camerei Deputaților, a anunțat marți deputatul Victor Ponta, copreședinte al formațiunii politice. "Am vazut diversele discuții din Camera Deputaților, am avut o discuție între noi,…

- Parlamentarii Pro Romania sustin schimbarea lui Liviu Dragnea de la presedintia Camerei Deputatilor dar nu și moțiunea de cenzura anuțata de PNL, care ar duce doar la o criza politica, a anuntat marti deputatul Victor Ponta, copresedinte al formatiunii politice. „Vom sustine initiativa normala si logica…

- Fostul premier, Victor Ponta, iese la rampa in scandalul declansat de punerea sub acuzare a liderului PSD, Liviu Dragnea, de catre procurorii DNA. Ponta transmite, printr-o postare pe Facebook, un mesaj catre Coalitie si le sugereaza ca demisia lui Dragnea este varianta optima pentru partid. "Stimati…

- Un tren de marfa care transporta nitrat de amoniu a luat foc in stația CFR Comarnic, fiind pericol de explozie. Afirmația lui Ninel Cercel apare in motivarea deciziei prin care instanta a dispus punerea sub control judiciar a fostului secretar de stat de la Ministerului Transportului.…

- Daniel Dragomir a declarat la Antena 3 ca se pregatesc dosare penale tuturor celor aproximativ 60 de membri ai Comitetului Executiv al PSD. Nu este prima oara cand Daniel Dragomir spune ca urmeaza vremuri sumbre pentru social-democrați. El a spus ca deține informații, conform carora, saptamana…

- Fostul premier Victor Ponta, invitat la emisiunea "Realitatea pe net", moderata de Costi Rogozanu, a vorbit despre democratia nefunctionala din România, pornita de la relatia rece dintre presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD Liviu Dragnea.

- Victor Ponta a declarat ca intre Liviu Dragnea și DNA exista negocieri. Acesta ar fi motivul pentru care șeful PSD nu are, inca, alte probleme cu justiția."Exista și azi aceasta negociere intre DNA și Dragnea. Ma intreaba oamenii pro DNA cum de nu l-au luat pana acum, dupa ce a facut declarațiile…

- Din cei 387 de parlamentari prezenti, 270 au votat ”pentru” si 117 ”impotriva”. Votul a fost secret, pe buletine. In dezbaterile asupra numirii lui Grindeanu, prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a amintit scoaterea presedintelui din procedura de numire a presedintelui ANCOM, prin ordonanta.…

- Fostul premier și lider PSD, Victor Ponta, susține ca Liviu Dragnea nu mai convinge pe nimeni, el doar cumapara sau intimideaza oameni. In context, Ponta a spus ca a venit la Parlament pentru a-l vota pe Sorin Grindeanu la șefia ANCOM, insa nu a dorit sa precizeze daca Grindeanu este unul dintre…