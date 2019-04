Drăghici reacționează după ce Vijulie a jignit românii de la mitingul PSD: Revoltător! Atac jignitor ”PNL crede ca romanii adevarați sunt saraci, proști și nu merita mai mult respect. Este revoltator sa vedem, din nou, ca membrii PNL ii desconsidera pe romanii obișnuiți. Aseara, la Antena 3, Violeta Vijulie a lansat un atac jignitor la adresa romanilor patrioți care muncesc din greu și care au fost etichetați drept "saraci și fara educație" doar pentru ca au participat la mitingul de susținere a PSD. Acest limbaj arata cat de puțin le pasa celor din PNL de romanii care traiesc și muncesc in Romania. Nu e de mirare ca au taiat pensiile și salariile cand au fost la guvernare și ca sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

