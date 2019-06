Două persoane care se dădeau drept brokeri, reţinute In acest dosar, politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare 9 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi si Dambovita, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de inselaciune, dupa ce cinci barbati ar fi pretins ca sunt brokeri si ar fi determinat mai multe persoane sa investeasca diferite sume de bani la bursa, prejudiciul creat fiind estimat la 300.000 de euro, arata sursa citata. Probele si indiciile anchetatorilor ar indica faptul ca, in perioada ianuarie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Ieri, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Capitala, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, au efectuat cinci perchezitii – in București și județele Ilfov și Prahova – la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale și…

- Societatea din Prahova Al Carina SRL, care a fost implicata in scandalul, izbucnit marti, cu privire la dezinfectantii neconformi, dupa cum a mentionat si ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a avut un contract de atribuire in anul 2017 cu un spital din Constanta. Politistii Directiei de Investigare…

- Dezinfectanții pentru spitale care nu îndeplineau standardele corespunzatoare privind distrugerea microbilor au fost utilizați în peste 30 de spitale din țara, a anunțat, marți, ministrul Sanatații, Sorina Pintea. "Menționez ca aceste biocide se folosesc pentru dezinfecția…

- Reprezentantul unei firme din Prahova, care livreaza dezinfectanti spitalelor, declara ca ministrul Sanatatii "are probabil alte interese", iar produsele sunt testate la laboratoare acreditate in Uniunea Europeana. Reprezentantul unei societati comerciale din Prahova vizata de perchezitiile…

- Polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, efectueaza 5 perchezitii domiciliare, in București și județele Ilfov și Prahova, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale și punctele de ...

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, efectueaza 5 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile sociale si punctele…

- Politistii efectueaza, luni dimineata, 27 de perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu si Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigarete, informeaza Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, la actiune participa peste 130 de politisti din cadrul Directiei…

- In aceasta dimineața, peste 130 de politisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 , pun in aplicare 27 de mandate de percheziție domiciliara, atat in Capitala cat și in județele Ilfov, Giurgiu și Prahova,…