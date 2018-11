Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov citeaza un studiu al Bancii Europene pentru Investitii (BEI) referitor la spitalul regional care ar urma sa fie construit la Iasi, comparand costurile estimate cu cele ale unor spitale construite de Turcia in parteneriat public-privat. "530 milioane euro este costul total al…

- Dupa ce, in a doua parte a lunii septembrie, au fost inregistrate primele doua imbolnaviri din județ, cauzate de infecția cu virusul West Nile, transmis prin ințepatura de țanțar, saptamana trecuta, a fost luat in evidența un al treilea caz de meningita din județ. Pacientul este un hușean de 63 de ani,…

- Suma de 10 milioane de Euro va fi recuperata in cadrul Axei Prioritare- Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale prin proiectele : "Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Iasi", cu o valoare de 13 568 623,90 (inclusiv TVA), adica 2 912 721,94…

- Daca in 2016 existau in judetul Iasi 786 de firme de IT&C, anul trecut s-au inregistrat cu aproximativ 100 de firme in plus, cifra totala de afaceri crescand de la 264 de milioane de euro la 319 milioane de euro. Si numarul de angajati a crescut simtitor, de la 8.800 la 10.000, clasand judetul nostru…

- Cifra de afaceri a industriei dezvoltatoare de jocuri video din Romania a crescut, anul trecut, cu 11,6%, pana la 156 de milioane de dolari, potrivit datelor transmise luni de Asociația Romanian Game Developers Association (RGDA).Peste 80 de studiouri de game development sunt active in prezent…

- Ultima ramașița a industriei ceaușiste de la Iași mai are un pic și iși da duhul. Afacerile SC Agmus SA, companie controlata de soții Ioan și Tereza Prisecaru s-au diminuat considerabil in ultimii cinci ani. In prezent, cifra de afaceri a companiei este de doar 1,7 milioane lei, in condițiile in care…

- Conform celui mai recent studiu ANIS, piața interna de software și servicii IT în 2017 a crescut cu doar 2.1% fața de anul trecut, ajungând la 975 milioane de euro. Cifra de afaceri totala a sectorului IT a crescut cu 11 procente în 2017, comparativ cu 2016, atingând pragul…

- Caimacul de pe piata vanzarilor de masini noi din judet este luat de doar cativa oameni de business, care detin aproape 90- din afacerile locale. Pe baza cifrelor declarate de firme la ANAF, pe anul trecut, am realizat un top al celor mai mari dealeri auto din judet dar si a altor firme care functioneaza…