Două cazuri de gripă au fost confirmate în în județul Alba In acest sezon rece, in județul Alba, au fost confirmate doua cazuri de gripa (unul la finalul lunii decembrie și altul in luna ianuarie), la doi barbați. Starea de sanatate a pacienților este buna – cel diagnosticat in ianuarie a fost tratat și externat, iar cazul din decembrie nu a necesitat internare, fiind vorba de o forma ușoara. Aceste doua cazuri – cu virus gripal A, subtip H3 – au fost confirmate de catre laboratorul Institutului Cantacuzino București, iar persoanele in cauza nu fusesera imunizate. Rezultatele celui de-al doilea caz, internat saptamana trecuta, au ajuns marți la DSP Alba,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

