Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a anunțat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care le aduce SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului – nominalizați fiind Paul Stanescu…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala și din marile orașe ale Romaniei cu 25%, arata un studiu realizat de agenția de marketing Perceptum. Condiția este includerea acestui tip de servicii, de catre autoritațile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor…

- Barbatul care a provocat, sambata dupa-amiaza, in centrul Capitalei, accidentul in care au fost distruse patru mașini, a fost dus, duminica, la audieri, dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a urca la volan. “Aveam viteza (…) Nu…

- Un incendiu a cuprins doua case și anexele acestora, de pe strada Merisani, din cartierul Ferentari din București. Dupa interventia pompierilor, focul a fost localizat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, pompierii au actionat…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Premierul Viorica Dancila a preferat sa se mute in biroul folosit in trecut de Adrian Nastase, Victor Ponta si Sorin Grindeanu, ea renuntand la spatiul folosit pana de curand de predecesorul sau Mihai Tudose. Prima decizie a Vioricai Dancila luata ca prim-ministru a fost sa-si mute biroul in incaperea…

- Noul premier, Viorica Dancila, a renunțat, așa cum anunța inca de acum o saptamana, la lucratorii Serviciului de Protecție și Paza. Aceeași decizie au luat-o de altfel toți miniștrii. Luni seara, imediat dupa ce a ajuns la Palatul Victoria, Viorica Dancila a renunțat la serviciile SPP (Serviciul de…

- Mai multe personalitati medicale, manageri ai spitalelor din Capitala, se alatura semnatarilor petitiei online pentru construirea Spitalului Metropolitan. Potrivit unui comunicat transmis, duminica, de Primaria Capitalei, petitia initiata pe site-ul www.petitieonline.com de primarul general, Gabriela…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat, marți, un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Tot marți, la Senat, ministrul finantelor, Ionut Misa, a declarat ca regimul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca programul de guvernare nu va suferi modificari majore, subliniind ca structura executivului va ramane aceeasi. “Am facut o prezentare succinta a discutiilor avute cu partenerii de guvernare – cu conducerea PSD – si, in esenta, ceea ce am…

- Fostul premier Mihai Tudose va prelua o alta „insarcinare politica”, probabil in Parlament, a declarat duminica seara primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizand ca el a avut decenta de a demisiona dupa ce i-a fost retras sprijinul politic si nu a reactionat ca Sorin Grindeanu, care „a confiscat”…

- Fostul premier Mihai Tudose va prelua o alta „însarcinare politica”, probabil în Parlament, a declarat duminica seara primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizând ca el a avut decenta de a demisiona dupa ce i-a fost retras sprijinul politic si nu a reactionat ca Sorin…

- Primii protestatari au ajuns la Palatul Parlamentului, sambata, in jurul orei 20.00. Coloana de oameni se intinde pana la Universitate, fiind vorba despre aproape 30.000 de persoane care protesteaza. Unii dintre participanții la manifestație au organizat o hora in Piața Constituției. Participantii sunt…

- Aproximativ 20.000 de oameni au pornit, sambata seara, in marș, din Piata Univeristatii, din Capitala, spre Palatul Parlamentului. Circulația rutiera a fost restricționata in zona centrala a orașului, dupa ce protestatarii au rupt cordonul jandarmilor și au patruns pe carosabil, blocand Bulevardul Magheru. …

- Protestele anunțate pentru simbata seara, in Capitala, dar și in alte orașe din Romania sunt puse sub semnul intrebarii in privința simțului civic care ar trebui sa le guverneze. Presa a demonstrat in ultimul an ca anumite organizații neguvernamentale care pregatesc astfel de mitinguri sunt finanțate…

- Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) va finaliza in anul 2020 productia primului transportor blindat 8×8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata romana, se arata intr-un comunicat al companiei. Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) a…

- Fabrica din Ploiești ar putea fi o soluție pentru extinderea producției de consumabile pentru Glo, produsul care permite incalzirea tutunului, cu efecte nocive mult diminuate in comparație cu țigaretele clasice, potrivit oficialilor companiei British American Tobacco Romania (BAT). Compania a anunțat…

- Sociologul Vasile Dîncu, fost vicepremier în guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. "Sunt…

- Premierul Mihai Tudose este acuzat ca protejeaza afacerile din Romania ale unei companii internaționale puternice din domeniul energiei in detrimentul total al intereselor economice ale țarii noastre. Daca se dovedește ca este adevarat, prim-ministrul poate fi acuzat de subminarea economiei naționale,…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, susține ca o noua schimbare a Guvernului sau a premierului „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea se afla intr-un moment de „rascruce”.…

- Procurorul DNA Eugen Stoina era la un pas de coma alcoolica in momentul producerii accidentului de joi, de la ora 15.00, in Capitala. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 3.05 la mie alcool in sange. Acest rezultat este stabilit la a doua proba de sange analizata de medici. …

- Pompierii bucureșteni au intervenit, joi, pentru a scoate un cadavrul unui barbat din Lacul Titan, din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU București-Ilfov, ajunși la fața locului, se putea observa un corp la aproximativ 20 m de mal. Scafandrii au intrat…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca este convins ca Guvernul trebuie restructurat și ca spera ca reorganizarea administrației centrale sa reduca birocrația. Principalele declarațiile ale premierului: Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetațenii. Noi ne-am indeplinit…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu -Tariceanu, a declarat ca nu are informatii de la premierul Mihai Tudose ca ar vrea sa faca o restructurare a Guvernului, iar daca acesta vrea sa o realizeze ar trebui sa vina intr-o sedinta de coalitie pentru discutii „despre aceasta dorinta si despre solutii”. „Pana…

- "Serviciile medicale de calitate presupun investitii. Investitii in infrastructura medicala, in aparatura moderna, in personalul de specialitate. Sistemul public de sanatate are nevoie de 'tratament soc' administrat in cel putin trei directii", a scris Tudose, pe Facebook. Potrivit sefului…

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- UPDATE Barbatul prins luni de polițiștii bucureșteni a recunoscut ca i-a agresat pe cei doi de noua, respectiv cinci ani, in liftul unui bloc din Drumul Taberei, din Capitala. Un suspect ale carui semnalmente corespund celor surprinse de camerele de supraveghere in cazul de pedofilie din Drumul Taberei…

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in Capitala sunt, in medie, cu 10 grade mai mari decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana in data de 14 ianuarie, prognoza meteo, pe regiuni, este urmatoarea:…

- Coompania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…

- Anul 2017 a fost pentru partidele din Romania unul intens, cu framantari, cu conflicte, cu schimbari de lideri și cu cautari doctrinare. PSD, caștigatorul categoric al alegerilor parlamentare, are inca probleme, in contextul in care președintele partidului este șef al Parlamentului, dar nu al Guvernului.…

- Grav accident de circulație in Capitala. Mai multe mașini de intervenție ale ISU sunt la aceasta ora la fața locului. Accidentul rutier s-a petrecut la intersecția Șoseaua Cotroceni cu strada Gheorghe Marinescu intre doua autoturisme. Nu se cunoaște numarul victimelor la aceasta ora. Mai multe autospeciale…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR. “Confederatia Operatorilor…

- Capitala va avea de transport in regim taxi doar efectuat de transportatorii autorizati care au servicii de dispecerat autorizate de municipalitate, astfel serviciile de tip Uber sau Taxify avand de suferit și urmand a fi excluse de pe piața. Proiectul prevede si reguli pentru soferi, precum interzicerea…

- Peste doua mii de persoane au ajuns, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Parlamentului, ei plecand in mars din Piata Victoriei. Manifestantii sunt nemultumiti de modificarile aduse legilor justitiei. Atunci cand au ajuns in zona coltulului de la Parcul Izvor, in apropiere de…

- Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de societatea Teldrum și de reprezentanții acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- O parte dintre liderii organizațiilor care au participat și participa și duminica seara la protestele anti-PSD și impotriva modificarii legilor justiției din Piața Victoriei, din Capitala, au facut apel la noi manifestații de amploare, cu susținerea fostului premier Dacian Cioloș – care anunța duminica…

- O parte dintre liderii organizațiilor care au participat și participa și duminica seara la protestele anti-PSD și impotriva modificarii legilor justiției din Piața Victoriei, din Capitala, au facut apel la noi manifestații de amploare, cu susținerea fostului premier Dacian Cioloș – care anunța duminica…

- Liviu Dragnea (foto: Mediafax) In 2017, Romania a inceput politic cu un guvern tehnocrat, condus de Dacian Ciolos, si va incheia cu Mihai Tudose in fruntea Executivului. Intre ei, pe peretele cu fotografiile prim-ministrilor din Palatul Victoria, a fost pus si Sorin Grindeanu. Dacian Ciolos, Sorin Grindeanu…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat miercuri, la debutul ședinței de Guvern, ca va fi decretat doliu național in zilele de 14, 15 și 16 decembrie, cand sunt programate funeraliile Regelui Mihai. “Astazi, pe ordinea de zi, daca Secretariatul General al Guvernului s-a mișcat corespunzator, va fi decretata…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut, miercuri, alaturi de primarii de sector, o intalnire cu premierul Mihai Tudose, la Palatul Victoria, urmata de o alta intalnire, la Parlament, cu președintele PSD, Liviu Dragnea. “De astazi, relația mea cu premierul Mihai Tudose este una calma”,…

- Gabriela Firea și Calin Popescu Tariceanu, intalnire in biroul lui Dragnea de la Parlament. La discuții participa și primarii de sector din Capitala. De altfel, primarul Capitalei s-a aflat, miercuri dimineața, și la Guvern, la o discuție cu premierul Mihai Tudose. Proiectul bugetului de stat pe 2018…

- Agresorul batranului de 71 de ani, lovit cu pumnul in ochi, sambata, in fața Guvernului, in timpul protestului, este cunoscut cu tulburari psihice, acesta fiind unul dintre motivele pentru care s-a și pensionat. Sandel Matei, alias Sandy, are 43 de ani, este nascut in București și este pensionat pe…

- Social-democratii au decis, in urma unei sedinte-fulger convocate in aceasta seara, sa organizeze mitinguri de amploare atat in Capitala, cat si in marile orase din tara. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, sustine ca nu vor fi mitinguri de sustinere a PSD sau a Guvernului, ci un…

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat, in cursul noptii de vineri spre sambata, pozitii militare situate la periferia orasului Damasc, vizand o baza iraniana, anunta surse citate de presa araba si israeliana. Atacul a vizat o baza militara iraniana situata in zona Al-Kiswah, la 15 kilometri sud-vest…

- Premierul Tudose, mesaj de Ziua Nationala: Misiunea noastra este sa asiguram servicii publice mai bune Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, precizand ca misiunea Guvernului este de a contribui in mod concret la dezvoltarea…

- Magistrații Curții Supreme judeca miercuri contestatia depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la masura sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul “Tel Drum”. Pe 21 noiembrie, DNA a instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de Liviu Dragnea si de ceilalti suspecti…

- Primarul sectorului 5, Daniel Florea, este noul manager interimar al unei Școli din Capitala, dupa ce directoarea a ignorat toate masurile de reabilitare și modernizare a unitații, in ciuda fondurilor alocate de Primarie. Directoarea Școlii nr. 150 din sectorul 5, Nadia Barbieru, a fost demisa din funcție,…

- Directorul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, a afirmat ca, in urma unui control, la un hypermarket din Bucuresti s-au depistat 108 kilograme de citrice pe a caror eticheta de productie apare E233, o substanta care, folosita in cantitati peste medie, poate cauza…