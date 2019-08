Stiri pe aceeasi tema

- Protestul a avut loc in Hendaye, un oraș aflat langa Biarritz, in apropierea graniței Franței cu Spania. Protestatarii au manifestat impotriva politicilor promovate de liderii G7 in domeniul economic sau al climei. „Liderii capitaliști se afla aici și trebuie sa le aratam ca lupta continua”,…

- Presedintele american Donald Trump a sosit sâmbata în Franta pentru un summit G7 ce se anunta tensionat si a carui desfasurare ar putea-o tulbura din nou, dupa ce vineri a lansat o noua serie de tweeturi de amenintare privind comertul international si taxarea gigantilor digitali americani…

- Avionul prezidential Air Force One a aterizat la miezul zilei pe aeroportul din Bordeaux, in sud-vestul Frantei, sub un soare stralucitor. Trump urmeaza sa-si continue calatoria la bordul unui avion mai mic spre Biarritz, eleganta statiune balneara unde summitul se va desfasura pana luni. Intalnirea…

- Liderii statelor care fac parte din G7 se reunesc in acest weekend in orașul francez Biarritz pentru a participa la cel de-al 45-lea summit. Principalele teme ale summitului G7 sunt cele legate de conflictele militare și cele comerciale, noteaza BBC News, care explica importanța acestei intalniri. G7…

- Canada se opune unei reveniri la G8 prin reintegrarea Rusiei, atat timp cat Moscova nu elibereaza teritoriile anexate din Ucraina, subliniaza ministrul canadian de Externe Chrystia Freeland, relateaza AFP, conform news.ro.”Incalcarea de catre Rusia a dreptului international prin anexarea Crimeei…

- Conflictele militare si cele comerciale vor fi temele principale ale summitului G7, iar presedintele SUA Donald Trump pare sa insiste pentru readmiterea Rusiei in Grupul tarilor puternic industrializate, dar Germania, Franta si Marea Britanie conditioneaza acest lucru de rezolvarea crizei ucrainene,…

- "Este pertinent ca în timp Rusia sa se poata alatura G8" de unde a fost exclusa în 2014 dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea, a afirmat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP."Divorțul a fost înregistrat în momentul invadarii…

- Guvernul german a transmis miercuri ca nu este de acord cu o revenire a Rusiei in G7 (grupul celor mai industrializate tari ale lumii), sugerata de presedintele american Donald Trump, care ar putea aduce aceasta chestiune in discutie si la summitul G7 care incepe sambata la Biarritz, relateaza agentiile…