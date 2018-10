Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca nu a baut niciodata alcool. Declaratia vine in contextul in care Brett Kavanaugh, candidatul lui Donald Trump la Curtea Suprema, a afirmat, in timpul audierii sale din Comisia Juridica a Senatului american, ca ii place sa bea bere. "Nu sunt un consumator…

- Presedintele american Donald Trump a contestat joi bilantul oficial de aproape 3.000 de morti din teritoriul american Puerto Rico dupa trecerea uraganului Maria, anul trecut, afirmand ca democratii au "umflat" cifrele ca sa-l submineze, relateaza AFP. "Nu au murit 3.000 de oameni in cele doua uragane…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca motorul de cautare al Google ascunde articole corecte referitoare la activitatea sa si a spus ca va corecta situatia, cu toate ca nu a oferit vreo dovada sau detalii privind baza legala sau masurile pe care le-ar putea lua, transmite Reuters,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat vineri din nou Turcia, el afirmand ca aceasta tara a 'actionat foarte, foarte rau' si risca noi masuri punitive din partea Washingtonului, reactie survenita la scurt timp dupa ce un tribunal turc a respins un nou apel pentru eliberarea pastorului american…

- 'Este o Casa Alba in care toata lumea minte', a afirmat fosta consiliera, care a raspuns de 'Biroul de relatii publice' pana in luna ianuarie, pentru a-si justifica decizia de a face publice discutia sa cu John Kelly in camera de criza de la Casa Alba, incalcand astfel protocoalele de securitate,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se teme cel mai mult sa il aiba adversar pe fostul vicepresedinte Joseph Biden in scrutinul prezidential din anul 2020, afirma consilierii actualului lider de la Casa Alba, citati de site-ul Axios.com.Consilierii presedintelui declara ca Joseph Biden este politicianul…

- Zilele trecute, Donald Trump a pornit un atac fara precedent la adresa Iranului, dupa ce presedintele american fusese sfatuit de presedintele iranian Hassan Rouhani „sa nu se mai joace cu coada leului“. Prin intermediul retelei de socializare Twitter, Trump l-a amenintat pe Rouhani: „Nu mai ameninta…