- Casa Alba a apreciat luni ca mentinerea la putere a presedintelui chinez Xi Jinping mai mult de doua mandate tine de politica interna a Beijingului, relateaza AFP. "Consider ca este o decizie care apartine Chinei", a declarat purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders. "Presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la 24 aprilie, la Casa Alba, a confirmat luni executivul american, relateaza AFP. Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele…

- Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump si insistenta acestuia de a construi un zid la granita pe care sa il plateasca Mexicul au declansat o criza diplomatica intre cele doua tari, insa recent au aparut semne de destindere. Saptamana trecuta, Casa Alba a anuntat ca cei doi presedinti…

- Casa Alba a anuntat luni ca presedintele Donald Trump va asista in 3 martie la dineul anual de la Gridiron Club, dineu ce reuneste jurnalisti si oficiali politici. Acesta va fi primul eveniment de acest gen pentru Donald Trump, critic inversunat al mass-media, informeaza marti AFP, conform agerpres.ro. …

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei 'ameliorari' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. 'In timp ce discutiile continua si…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA.Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei…

- Foarte atent la imaginea lui, președintele Statelor Unite, Donald Trump, se asigura mereu ca nu exista nimic care sa ii deranjeze coafura pregatita in cel mai mic detaliu. unii au speculat ca grija sporita pentru podoaba capilara se datoreaza unui secret bine pastrat al liderului de la Casa Alba, anume…

- 'Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si in performantele sale', a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders. 'El demisioneaza de la Casa Alba', insa va ramane pentru a asigura tranzitia, a adaugat ea.In timpul briefingului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa etaleze puterea militara americana si care sa-i sublinieze astfel rolul de comandant suprem, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP conform News.ro . ”Presedintele Trump este complet solidar cu militarii care isi risca viata…

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…

- Președintele SUA Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni în Biroul Oval. Aceasta a fost o întâlnire simbolica într-o perioada de tensiuni intense între Washington și Phenian.

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit joi, in prima aparitie televizata dupa ce a parasit Casa Alba anul trecut, ce se afla in cutia pe care a primit-o de la Melania Trump in timpul ceremoniei de investire, informeaza DPA. Michelle Obama a spus ca darul pe care l-a…

- Astazi, in cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres, se va difuza primul interviu cu Michelle Obama de dupa plecarea de la Casa Alba. In cadrul acestui interviu, fosta Prima Doamna a Americii vorbește despre cum s-au derulat lucrurile atunci cand a fost nevoita sa predea ștafeta Melaniei Trump, dar și ce…

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…

- Uniunea Europeana va reactiona rapid daca Statele Unite restrictioneaza exporturile europene, avertizeaza Comisia Europeana, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a promis masuri pentru contracararea politicilor comerciale "foarte incorecte" ale Bruxellesului. Presedintele SUA,…

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita ”sa reactioneze rapid si in mod adecvat”. scrie The Associated Press. Trump s-a declarat, intr-un interviu difuzat in weekend, iritat de politica comerciala a…

- Peste 20 de angajati ai Casei Albe au fost interogati in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila obstructonare a justitiei si o eventuala legatura a echipei lui Trump cu amestecul rus in alegerile prezidentiale, potrivit unui document care releva amploarea investigatiei,…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. In cursul unei discutii…

- Donald Trump va gazdui prima vizita de stat pentru presedintele francez Emmanuel Macron, care va vizita Casa Alba la finalul lunii aprilie. Programul vizitei lui Macron, potrivit unui oficial al Casei Albe, va cuprinde si o prima cina oficiala organizata de Trump si sotia lui, Melania. Donald Trump…

- Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial de noaptea trecuta, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea la granite.…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, in…

- Congresul SUA trebuie sa se consulte cu Presedintia de fiecare data cand solicita informatii confidentiale care ar putea intra sub incidenta prerogativelor executive, afirma Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinuit un scor normal la examenul cognitiv si prezinta o stare excelenta de sanatate, desi ar beneficia de pe urma unei diete cu continut scazut de grasimi, combinata cu cateva zeci de minute de sport pe zi, a declarat medicul Casei Albe, citat de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul sau 'America…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

Din nou controverse și discuții la Casa Alba dupa ultimul mesaj postat de președintele Trump pe Twitter. Mai exact, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, venind in apararea președintelui SUA, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, nu de cea a presedintelui Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, miercuri, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, nu de cea a presedintelui Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- ''Arhitectura si structura per ansamblu ale acestui arbore sunt profund compromise, iar copacul este in totalitate dependent de sustinere artificiala'', au declarat pentru CNN specialistii din cadrul U.S. National Arboretum.''Fara sistemul vast de cabluri, arborele ar fi cazut in urma cu…

- Presedintele american Donald Trump crede in OZN-uri? Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, nu are inca un raspuns, informeaza marti AFP. ''Aceasta problema nu a aparut in discutiile noastre din ultimele zile'', a raspuns Sanders amuzata, cu ocazia conferintei…

- Politica prevede revenirea intr-o lume a rivalitații super-puterelor, cu China și Rusia descrise drept principalele amenințari la adresa dominarii economice a Statelor Unite, potrivit BBC. Și-a inceput discursul din Washington prin a sublinia "eșecurile" politicii externe anterioare. Trump…

- China si Rusia lucreaza in detrimentul intereselor Statelor Unite, afirma Casa Alba, intr-un document care defineste "Strategia de securitate nationala" si ale carei mari linii urmeaza sa fie prezentate de Donald Trump luni, scrie AFP.

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…

- O fosta candidata la un reality show prezentat de Donald Trump devenita consiliera a presedintelui republican va parasi Casa Alba, potrivit AFP. Plecarea consilierei Omarosa Manigault Newman va avea loc la inceputul anului viitor, a precizat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders,…

- Donald Trump, suspect ca a suferit un AVC in timpul discursului in care a anunțat ca Ierusalimul este recunoscut de SUA drept capitala Israelului. Președintele american va fi supus unor investigații medicale, la inceputul anului viitor, a transmis Casa Alba citata de NBC News. Mai multe persoane au…

- Dina Powell, consilier adjunct pe probleme de securitate nationala al presedintelui american si responsabil pe problemele ce tin de Orientul Mijlociu, va parasi în curând Administratia de la Washington, a anuntat, vineri, Sarah Sanders, purtatorul de cuvânt al Casei Albe, relateaza…

- Melania Trump iși ia foarte in serios rolul de Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii și nu doar pentru faptul ca fiecare apariție a sa este impecabila, gandita pana la ultimul detaliu, dar și pentru ca se implica intr-o mulțime de proiecte, ba chiar se bucura de fiecare data cand se afla in preajma…

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Recunoasterea vinovatiei de catre Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate al lui Donald Trump, ”implica pe oricine altcineva in afara de domnul Flynn”, a declarat vineri un avocat al Casei Albe, relateaza The Associated Press.Avocatul Ty Cobb subliniaza totodata ca Flynn…

- Casa Alba a respins informațiile privind inlocuirea secretarului de stat Rex Tillerson, dupa ce mai multe publicații importante au scris ca acesta va fi schimbat in funcție cu șeful CIA, Mike Pompeo. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe a afirmat ca Rex Tillerson „continua sa conduca Departamentul de…