- Procurorul general William Barr a renuntat miercuri sa mai depuna marturie in fața Camerei Reprezentanților cu privire la modul in care s-a ocupat de ancheta lui Robert Mueller, care a provocat tensiuni intre președintele american Donald Trump și democrații din Congres, relateaza Reuters, potrivit…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca nu poate fi demis de Congres, argumentând, referindu-se la investigatia privind ingerintele electorale ruse, ca nu a comis niciun delict pasibil de procedura demiterii."Cei care ma urasc si democratii furiosi care au scris raportul…

- Partidul Democrat, majoritar in Camera Reprezentantilor, va continua investigatiile in cazul presedintelui Donald Trump, care risca sa fie vizat de procedura demiterii in cazul in care se va constata ca a incercat sa obstructioneze justitia, a afirmat duminica Jerrold Nadler, un lider al opozitiei.…

- Camera Reprezentantilor a emis, vineri, o ordonanta prin care someaza Departamentul Justitiei sa transmita Congresului SUA versiunea completa a raportului elaborat de Comisia Robert Mueller, pentru continuarea investigatiilor in cazul ingerintelor electorale ruse.Jerrold Nadler, presedintele…

- Jerrold Nadler, presedintele Comisiei pentru Afaceri Juridice din Camera Reprezentantilor, a declarat joi ca raportul procurorului special Robert Mueller scoate în evidența "dovezi tulburatoare privind tentativa de obstrucționare a justiției a președintelui Donald Trump", relateaza Mediafax…

- ​​William Barr, procurorul general din Statele Unite, intentioneaza sa publice în aprilie o versiune redactata a raportului Comisiei Robert Mueller privind ingerintele electorale ruse, informeaza site-ul agentiei Reuters citat de Mediafax."Toata lumea va putea citi raportul în curând",…

- Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor din SUA va solicita documente de la peste 60 de persoane și organizații pentru a începe investigațiile privind posibila obstrucționare a justiției și abuzul de putere exercitat de președintele Trump, a declarat duminica seful comisiei, relateaza Reuters…