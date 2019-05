Stiri pe aceeasi tema

- Numarul americanilor care se pronunța în favoarea demiterii președintelui SUA, Donald Trump, a crescut cu 5% fața de mijlocul lunii aprilie, ajungând la 45%, în timp ce 42% se opun unui astfel de scenariu, arata un sondaj de opinie Reuters/Ipsos publicat joi, citat de Mediafax.Totodata,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca intentioneaza sa il numeasca la conducerea Agentiei Vamale si pentru Imigratie (ICE) pe Mark Morgan, un fost sef al Patrulei de Frontiera din timpul presedintelui Barack Obama care sustine planul construirii unui zid la granita, relateaza Reuters potrivit…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu a citit inca raportul elaborat de procurorul special Robert Mueller in urma anchetei privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. "Nu am citit inca raportul…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat din nou marti ca este pregatit sa inchida frontiera de sud a Statelor Unite daca autoritatile mexicane nu actioneaza pentru a stavili intrarea migrantilor in SUA, relateaza AFP. "Daca ele nu fac asta sau daca nu ajungem la un acord cu Congresul,…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, vineri, Partidul Democrat ca a devenit "anti-evrei", dupa dezbateri aprinse provocate de propunerile unei deputate musulmane pe tema sprijinului Statelor Unite pentru Israel, scrie AFP preluata de news.ro.Camera Reprezentantilor, acum dominata de…

- Ty Cobb, fostul avocat al Casei Albe, a respins afirmatiile presedintelui american Donald Trump ca ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 ar fi o 'vanatoare de vrajitoare' si l-a elogiat pe coordonatorul acestei anchete, procurorul special Robert Mueller, pentru…

- Presedintele american Donald Trump a discutat de la bordul avionului sau prezidential Air Force One cu liderii nipon si sud-coreean, Shinzo Abe si Moon Jae-in, dupa summitul esuat cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Casa Alba, informeaza AFP. "El le-a spus ca va continua…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat joi pe fostul sau avocat Michael Cohen ca "a mintit mult" la audierea sa din Congres, unde acesta l-a acuzat pe liderul de la Casa Alba ca este un 'escroc', ca a avut legaturi suspecte cu Rusia si ca a cumparat tacerea unor