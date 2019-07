Furtuna a crescut in intensitate in Golful Mexicului in ultimele zile.

Oficialii sustin ca viteza vantului a crescut pana la 80 km/h si ar putea sa ajunga la nivelul unui uragan pana va ajunge la tarm.

Astfel, vor urma si ploi torentiale in New Orleans, oras afectat deja de furtuni cu descarcari electrice si inundatii.

Meteorologii avertizeaza ca cel mai mare pericol este reprezentat de inundatii.

Declararea starii de urgenta permite alocarea unor resurse federale maei care ar putea fi folosite intr-o situatie de urgenta.

Conform meteorologilor, furtuna se…