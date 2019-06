Dolj: Circa 3.000 ha cu pepene verde cultivate în judeţ Conform sursei citate, alte localitati din Dolj unde s-au cultivat anul acesta suprafete mai mari cu pepene verde sunt in zona nisipoasa a judetului: Sadova - 350 ha, Daneti -150 ha, Bechet -120 ha, Rojiste - 100 ha, Ostroveni - 80 ha, Amarastii de Jos - 50 ha, Motatei - 40 ha. In rest, sunt localitati cu suprafete cultivate sub 50 ha, iar recoltarea va incepe la sfarsitul lunii iunie. In cazul culturii de pepene galben, suprafata totala cultivata la nivelul judetului Dolj este de 642,49 ha. Printre localitatile cu suprafete mari de pepene galben se numara Dabuleni - 200 ha, Sadova -… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anuntat, luni, ca vremea rea continua pana joi, fiind emisa o informare de ploi abundente, vijelii, descarcari electrice si grindina. In unele zone este cod galben, cantitatile de apa putand ajunge pana la 40 de litri pe metru patrat. Pana marti la ora sase in mai multe judete este…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a spus, joi, in judetul Dolj, ca actualul comisar european Corina Cretu este "mincinoasa", pentru ca a votat impotriva Romaniei, in Colegiul Comisarilor, pentru elaborarea scrisorii semnata de Frans Timmermans, in care tara noastra este somata sa nu continue cu modificarile…

- Libertatea va prezinta cateva pasaje din cartea “Cantecul vieții mele” scrisa de Anamaria Prodan Reghecampf și dedicata mamei sale. Astazi, la aproape un an de la pierderea mamei sale, Anamaria Prodan Reghecampf lanseaza cartea “Cantecul vieții mele”, volum ce conține povestea de viața a mamei sale,…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane, desfasoara 98 de perchezitii, in 22 de judete si in Capitala.Perchezitiile au loc pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Dambovita,…

- Vineri dimineața, polițiștii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul General al Poliției Romane, desfașoara 98 de percheziții, in 22 de județe și in Capitala. Perchezițiile au loc pe raza municipiului Bucuresti…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul General al Poliției Romane, desfașoara 98 de percheziții, in 22 de județe și in Capitala. Perchezițiile au loc pe raza municipiului Bucuresti…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul General al Poliției Romane, desfașoara 98 de percheziții, in 22 de județe și in Capitala.Perchezițiile au loc pe raza municipiului Bucuresti…

- In aceasta dimineata, politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane, desfasoara 98 de perchezitii, in 22 de judete si in Capitala.Potrivit Politiei Romane, perchezitiile au loc pe…