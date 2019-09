Stiri pe aceeasi tema

- Veste neasteptata pentru cunoscuta cantareata Maria Loga. Artista a anuntat pe retelele de socializare ca este in doliu, dupa ce un cunoscut cantaret de muzica populara s-a stins din viata.

- Bogdan Seitan, tanar cantaret de muzica populara, a murit la doar 31 de ani.Barbatul a cantat inca de la varste fragede si a fost solistul Ansamblului Folcloric Ghiocelul din Campina, dar si al Ansamblului Folcloric Perinita.Cum am scapat de emotii Am realizat ca daca devii una cu melodia, nu mai ai…

- Reamintim ca accidentul a avut loc sambata, 13 iulie, pe Centura Oradea. Darius, in varsta de 18 ani, a pierdut controlul direcției și a intrat cu autoturismul in parapeți, iar apoi intr-un stalp, oprindu-se in șanțul de pe marginea carosabilului. In urma impactului, acesta a ramas incarcerat…

- „Trecerea in nefiinta a lui George Balint (11 februarie 1961 – 30 august 2019) este o pierdere imensa pentru lumea muzicii romanesti si pentru toti cei care au avut prilejul sa il cunoasca si sa se bucure de spiritul sau creativ", se arata in mesajul publicat pe pagina de Facebook a ministerului. George…

- Doliu in Argeș! Medicul Florin Boaje de la Spitalul Militar de Urgența Pitești a murit. In urma cu trei saptamani a aflat ca suferea de o boala necruțatoare, cancer pulmonar. ”Trista veste pe care am aflat-o privind pierderea medicului urolog Florin Boaje ne-a indurerat profund. A fost un prieten adevarat…

- A decedat medicul urolog Ion Dagla. Colectivul Clinicii Macta din Constanta isi exprima regretul pentru disparitia fulgeratoare a celui care a fost dr. Ion Dagla, medic urolog. Dumnezeu sa l odihneasca in pace. Condoleante familie indurerate.Si medicul Octavian Unc regreta decesul fulegator al celui…

- Florina Cercel s-a stins din viața. Regretata actrița a murit dimineața, la varsta de 76 de ani, pe care ii implinise in aceasta primavara, a anuntat Teatrul National Bucuresti (TNB), din echipa caruia aceasta a facut parte. Actrița a lasat in urma cu cariera de 50 de ani. A fost o prezența extrem de…

- Unchiul lui Bogdan Mocanu a murit, iar concurentul este distrus de durere. Bogdan Mocanu a facut teribilul anunț pe contul personal de socializare, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Andreea Mantea, veste de ultima ora primita de la sefii Kanal D. Ce se intampla cu show-ul "Puterea Dragostei"…