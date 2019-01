Stiri pe aceeasi tema

- Faniya Khaliullova, o cantareata extrem de cunoscuta in Rusia, a murit dupa ce a suferit un atac de cord in timpul unei piese, informeaza Antena3.ro. Femeia se afla pe scena, in timpul unei reprezentantii, atunci cand si a socat fanii.Khaliullova, in varsta de 53 de ani, a fost dusa de urgenta la spital,…

- Un politist criminalist de la Politia Titu, judetul Dambovita a decedat dupa ce a facut un atac cerebral in timpul serviciului, informeaza Antena3.roColegii sai au sunat la 112, politistul a fost transportat la spital, dar, din pacate cu toate eforturile depuse de cadrele medicale nu s a mai putut face…

- Mike Taylor, membru al trupei Walk Off the Earth a murit in noaptea de duminicE spre luni, in somn. El avea 40 de ani, era clEpar, solist vocal "i tatE a doi copii, care i"i plang pierderea, inainte de Anul Nou. Vestea tristE a fost datE de colegii sEi de trupE, iar cauza mor:ii este neclarE.

- Cantareata americana de jazz Nancy Wilson, castigatoare a trei premii Grammy, a murit joi in resedinta sa din California la varsta de 81 de ani, a anuntat agentul ei de presa, citat de Reuters. Interpreta...

- Soc in showbiz-ul românesc! O cunoscuta dansatoare din România a murit pe scena, vineri seara, în timpul unui concert! În vârsta de 33 de ani, Diana Jivan venise la Sebis, împreuna cu sotul ei, Siko,

- Trompetistul american Roy Hargrove, vizitator frecvent al festivalurilor de jazz europene, a murit la varsta de 49 de ani, s-a anuntat sambata pe pagina sa de Facebook, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Cu mare tristete si devastati de durere anuntam disparitia lui Roy Hargrove pe 2 noiembrie,…