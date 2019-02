Stiri pe aceeasi tema

- Garda civila spaniola a anuntat dezmembrarea celulei clanului Marranella, un brat al Camorrei care actiona in Roma, stabilita pe Costa del Sol si in regiunea administrativa Campo de Gibraltar. Din cele 14 persoane retinute, 13 se afla deja in detentie preventiva. Alte sapte persoane sunt anchetate.…

- Nume de excepție ale picturii romanești se reunesc pe 15 ianuarie 2019, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, intr-o expoziție al carei vernisaj va avea loc in Sala Mare a Institutului Cultural Roman, cu...

- Pictori faimosu se reunesc pe 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, intr-o expozitie al carei vernisaj va avea loc in Sala Mare a Institutului Cultural Roman, cu incepere de la ora 18.00.

- Un numar de 18 parlamentari și-au trecut in declarațiile de avere conturi sau sume investite in instituții financiare din strainatate. Țarile preferate de aceștia sunt Statele Unite ale Americii, Franța și Norvegia. De remarcat este faptul ca exista o persoana care poseda o avere mai mare in strainatate…

- Președintele american Donald Trump a sugerat, sambata, ca protestele antiguvernamentale din Franța, organizate de mișcarea "Vestelor Galbene", indica faptul ca oamenii nu vor sa plateasca sume mari de bani "pentru a proteja probabil mediul", scrie Mediafax. "Acordul de la Paris nu functioneaza…

- O grupare formata din romani care furau bani din societati comerciale din Franta, dupa ce rupeau sau taiau acoperisurile firmelor, a fost destructurata de IGPR. Prejudiciul este estimat la 400.000 de euro.

- Pe fondul traficului aerian in crestere atat din Bucuresti, cat si din alte aeroporturi mari din tara, dar si a cresterii frecventei zborurilor low cost, cererea pentru serviciile FlightClaim.ro de obtinere a compensatiilor pentru pasagerii companiilor...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca sunt in curs de organizare actiuni de protest, cu blocaje in mai multe puncte de pe teritoriul Frantei inclusiv Teritoriile de peste Mari . In consecinta, Ministerul…