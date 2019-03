Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni romani au fost arestati in urma unui control de rutina in apropierea orasului mexican Puerto Morelos dupa ce asupra lor s-au descoperit o arma si o suma mare de bani, relateaza duminica Riviera Maya News.Citește și: Liderul PNL București a EXPLODAT: atacuri INCENDIARE la adresa…

- Patru cetateni romani, toti din judetul Satu Mare, au fost arestati in orasul american Sacramento, dupa ce au prinsi ca au furat datele de pe mai multe carduri bancare si codurile PIN ale utilizatorilor cu ajutorul unei camere video miniaturale si a unor dispozitive de tip „skimming” montate pe ATM-uri.

- O femeie și un barbat au facut amor intr-o mașina de poliție, dupa ce au fost arestați pentru furt. Polițistul care conducea autovehiculul catre secție va fi sancționat pentru ca a permis ca incidentul sa aiba loc.

- Paisprezece hackeri de origine romana au fost arestati in urma unei anchete derulate de procurorii DIICOT si de catre agenti ai Secret Service. Ei sun acuzati ca au furat 34 de milioane de dolari in doar trei ani.

- Comisarul sef de Politie Ionut Dana a declarat, miercuri seara, ca medicul fals Matteo Politi a fost condamnat in Italia pentru fapte asemanatoare si ca nu figureaza in Tabloul medicilor din Italia.

- Doi romani rupti de beti langa o masina intrata in copac, in Germania, au zis unul despre altul ca celalalt era la volan. Pana la urma politistii au descoperit, ajutati de martori, ca cel cu alcoolemie mai mica "doar" doi la mie, a condus maina facuta praf. Sambata, 2 februarie 2019, a avut loc un accident…

- Trei soferi romani de TIR au fost arestati in Germania dupa ce au fost prinsi cu 800 de kilograme de canabis ascunse printre fructele transportate in ... The post Soferi romani de TIR, arestati in Germania dupa ce au fost prinsi cu 800 de kilograme de canabis appeared first on Renasterea banateana .

- Hyunday a prezentat la CES 2019, ce are loc in Las Vegas, unul dintre cele mai mari targuri de tehnologie din lume, conceptul de mașina Elevate, care poate „pași” la propriu pe teren accidentat, informeaza mediafax.Citește și: Descoperire fara precedent a lui Rareș Bogdan! Guvernul intra la…