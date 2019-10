Dosarul Turceni-Rovinari a fost amanat de judecatorii Inaltei Curți pentru 7 octombrie, dupa ce Curtea Constituționala nu a motivat decizia pe completurile specializate. La termenul din 7 vor fi audiați doi martori.

ICCJ a amanat dosarul in septembrie avand in vedere decizia Curții Constituționale din 3 iulie potrivit careia exista un conflict intre Parlament și Inalta Curte de Casație și Justiție pe completurile de 3 judecatori. Președintele completului de judecata a anunțat ca așteapta motivarea Curții.

Aceeași decizie a fost luata și in procesul in care fostul deputat PSD…