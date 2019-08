Doi din minorii dati disparuti la Bolotesti, Jud.Vrancea, au fost gasiti  

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din orasul Tulcea a fost internat la spital in aceasta dupa-amiaza, dupa ce a suferit arsuri de gradul doi pe piciorul stang, in timpul unui incendiu de curațare a vegetației pe care l-a scapat de sub control. Incendiul a cuprins o suprafata de circa un hectar si ameninta sa se extinda la…

- BULETIN INFORMATIV Ziua de 1 august, anul acesta, este o zi de implinire si de bucurie pentru 64 de cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea. Este ziua in care trei ofițeri, un maistru militar și șaizeci de subofițeri sunt avansati in treapta ierarhica…

- Aproape 16 hectare de imas impadurit si padure tanara au fost distruse, duminica seara, 28 iulie, in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit la marginea localitatii Chiraftei. Pompierii au reusit sa lichideze incendiul dupa aproximativ trei ore. Pompierii au stabilit drept cauza probabila a producerii…

- Atentionari meteo de-a lungul Dunarii Foto: Gina Bahor/Radio România. Riscul de inundatii în tara s-a redus, dar acum atentia hidrologilor ramâne îndreptata spre Dunare. Sunt în continuare în vigoare coduri portocalii si galbene de-a lungul fluviului.…

- Sapte gospodarii au fost inundate, in noaptea de luni spre marti, in localitatea Cincsor din comuna Voila, judetul Brasov. Apa scursa de pe versati a intrat in doua bucatarii si mai multe pivnite, astfel ca pompierii din Fagaras si cei ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din cadrul…

- La nivelul garnizoanei Cluj-Napoca, manifestarile comemorative vor avea loc astfel: – Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca (Calea Turzii): ora 12:00 (detasamentul de onoare va fi constituit din instrumentiștii Muzicii Militare a comandamentului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”,…

- In Bihor, o femeie si un copil, surprinsi de viitura, au fost salvati Furtunile puternice înregistrate aseara, în mai multe localitati din Bihor, au provocat viituri si inundatii. Apele au ajuns în gospodariile oamenilor si au "spart" în unele locuri carosabilul.…

- Ploile cazute in cursul zilei de sambata nu au creat mari probleme in judetul Suceava. Potrivit datelor centralizate de Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, pompierii militari au fost solicitati sa intervina in doua zone, Suceava si Siret.La Suceava s-a intervenit pe strada ...