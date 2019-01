Stiri pe aceeasi tema

- La 169 de ani de la nasterea marelui poet Mihai Eminescu, la Cercul Militar opera sa a prins viata. Actori de la Teatru National, Teatrul Excelsior si Teatrul Coquette au pus in scena un spectacol dedicat...

- La 169 de ani de la nasterea marelui poet Mihai Eminescu, la Cercul Militar opera sa a prins din nou viata. Actori de la Teatru National, Teatrul Excelsior si teatrul Coquette au pus in scena un spectacol omagial dedicat luceafarului poeziei romanesti.

- Sectia de gimnastica aerobica a CS Farul Constanta, in parteneriat cu Primaria Constanta, organizeaza sambata, 15 decembrie, de la ora 10.30, la Casa de Cultura din Constanta, traditionalul spectacol de final de an, "Vine, vine, Mos Craciun ".La editia din acest an, pe langa show ul sportiv, se vor…

- Romania a debutat cu dreptul la Campionatul European de handbal feminin din Franta, dupa ce a invins Cehia cu 31-28 intr-un meci din Grupa D. Desi echipa a dat senzatia la un moment dat ca va castiga categoric, adversara a avut o revenire spectaculoasa, astfel ca finalul de joc a avut...

- Schimbare de atitudine in relatia dintre Francisc Boldea si Calin Dobra. Dupa ce in presa au ajuns informatii despre relatia nu tocmai prietenoasa dintre cei doi, Calin Dobra, presedintele interimar al PSD Timis a transmis un mesaj care seamana foarte mult cu o oda adusa primarului Francisc Boldea.…

- Piesa de teatru, un proiect al Asociatiei Devoratorilor de Arta (ADDARTA) din Iasi intitulat „Don't Do Drugs", va fi jucata pana pe 28 noiembrie pentru elevii celor noua scoli din judet. ADDARTA a realizat un spectacol de teatru interactiv, care se va juca atat in licee, cat si la Casa de Cultura „Mihai…

- Diana Matei și Taraful Cleante au venit la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” ca sa faca un show de zile mari, demonstrand inca o data ca sunt adevarați maeștri in materie de muzica și voie buna!

- Premiul i-a fost înmânat regizorului Adrian Sitaru de catre Emil Boroghina, directorul Festivalului Shakespeare de la Craiova, în cadrul unei gale desfasurata duminica la Teatrul Nottara. "Nu mai e nevoie sa vorbim de profesionalismul Teatrului Maghiar de Stat din…