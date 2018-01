Stiri pe aceeasi tema

- Dan Radu Rusanu a dat statul roman in judecata. Fostul sef al ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara), Dan Radu Rușanu, achitat definitiv de instanta in dosarul in care era acuzat de fapte de coruptie, a dat statul roman in judecata, cerand daune de 6,5 milioane de lei pentru modul in care a fost…

- Gripa face ravagii in nordul Europei. Ministerul roman de Externe a emis o alerta de calatorie din cauza epidemiei din Franța. In Marea Britanie, numarul cazurilor este atat de mare, incat vaccinul antigripal a disparut de pe piața.

- Gazeta Sporturilor de vineri publica pe 4 pagini schema prin care statul roman ar fi fost inșelat cu milioane de euro de catre șeful unui club din Liga 1. Acesta ar fi scurs prin mai multe firme offshore o parte din incasarile clubului, inclusiv cele din transferurile a 5 fotbaliști! DIICOT a deschis…

- DECIZIE…Instanța a decis ca dosarul in care 22 de vameși au fost trimiși in judecata pentru luare de mita sa fie reluat de la zero dupa ce completul de judecata investit sa soluționeze dosarul i-a fost repartizat altui judecator. Magistratul titular a susținut, anul trecut, examenul la CSM și a fost…

- Guvernul a promovat in sedinta de miercuri un memorandum care prevede ca statul roman vrea sa-si exercite dreptul de preemtiune asupra pachetului de actiuni de 51% de la santierul naval Mangalia pe care coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering vrea sa-l vanda. Problema este ca acest drept…

- Retragerea Marianei Gheorghe din fruntea directoratului OMV Petrom si numirea Christinei Verchere pare o predare de stafeta doar pana la un anumit punct. Apar, asadar, numeroase necunoscute, pe care voi incerca sa le pun pe tapet.

- Papa Francisc a botezat 34 de copii duminica în Capela Sixtina si le-a spus mamelor lor sa se simta libere sa-i alapteze acolo daca le este foame, relateaza Reuters. În timpul ceremoniei care a durat mai mult de doua ore, Francisc a botezat 18 fete si 16 baieti, inclusiv…

- Autor: Florentin SCALETCHI Au murit oamenila Revolutia anticomunista din Decembrie ’89 pentru a ne obtinedrepturile fundamentale ale omului, asa cum sunt ele stipulate in Declaratia Universala aDrepturilor Omului din 10 Decembrie 1948 de la New York, deoarece regimul dictatorial…

- Cinci persoane au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT Gorj intr-un dosar de proxenetism in care au fost facute descinderi și arestari preventive in cursul lunii noiembrie 2017. Lider al gruparii respective a fost considerat Costinel Constantin Breazu, zis și „Ingerul Negru”. El i-a coordonat…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților. Acesta este acuzat de trafic de influența.

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lanseaza un atac dur la adresa ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm. Pleșoianu susține ca in momentul in care Hans Klemm s-a afișat alaturi de Valeriu Zgonea, cel trimis in judecata de catre DNA pentru trafic de influența, nu a facut altceva decat sa sprijine corupția.…

- Cateva echipage de salvamontisti, politisti si localnici intervin, la ora transmiterii acestei știri, in județul Valcea, pentru a salva 22 de turiști blocați din cauza vremii apropierea Varfului lui Roman, in zona Horezu. Intre turisti se afla si noua copii.

- "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a lui Iulian Boghean, director in cadrul SC FC Ceahlaul SA Piatra…

- 1. A fost trimisa in judecata, in stare de libertate, ”MIRCEA MARIANA, la data faptei primar al orașului Cernavoda, județul Constanța, in prezent consilier local in aceleiași oraș, cu privire la savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, daca funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul…

- Dosarul in care parlamentarul social-democrat Mihai Valentin Popa -totodata lider al PSD Fagaras si secretar executiv al Organizatiei PSD Brasov -este acuzat de santaj si folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite…

- Vlad Oprea, primarul statiunii Sinaia, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Ploiesti in dosarul in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA din Ploiesti pentru abuz in serviciu. Sentinta nu este definitiva.

- Precizari privind conversia datoriilor CFR Marfa in actiuni Foto: wikipedia.org. Conversia datoriilor CFR Marfa în actiuni în cadrul procesului de privatizare a societatii din anul 2013 nu reprezinta ajutor de stat - sustine Ministerul Transporturilor. Mai mult - spun responsabilii…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei Czigler Erika-Gabriela, pentru savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa, favorizarea faptuitorului, anunta pna.ro. In rechizitoriul intocmit,…

- Simon a anuntat, in cadrul discutiilor, ca intregul pachet legislativ privind reglementarea sistemului de redevente al concesiunilor resurselor minerale, petroliere si hidrominerale va fi revizuit si va fi votat in Parlament in luna februarie a anului viitor.”Nu exista o regula (legata…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui actual primar si a unui fost primar din judetul Constanta. Cei deferiti Justitiei sunt Magdalena Neague, primarul comunei Baraganu, si sotul acesteia Titu Neague, fostul primar…

- Potrivit unui comunicat al DNA transmis marți AGERPRES, procurorii DNA Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a Ancuței Anda Macovei, la data faptei director al Direcției Tehnologia Informației, Comunicații și Statistica Vamala din cadrul Autoritații Naționale a Vamilor,…

- Moastele Sfantului Grigorie Decapolitul au fost aduse la Galati de la manastirea Bistrita, din judetul Valcea, iar intampinarea raclei a avut loc la ora 15.00, intr-o zona centrala a orasului. Sfintele moaste au fost duse apoi, in procesiune, pana la Catedrala Arhiepiscopala din Galati unde, dupa…

- Bianca Oprisoiu este unul dintre cei mai tineri voluntari ai Asociatiei de oncologie „Sfanta Ana“ din municipiul Targu Jiu. Adolescenta simte ca in acest fel ii cinsteste memoria tatalui ei, care a murit de cancer. De asemenea, vrea sa-si arate in acest fel recunostinta fata de asociatie, pentru ca…

- Trimis in judecata in vara anului trecut sub acuzatia de conflict de interese in forma continuata, primarul comunei Agrij, Pamfil Berar, a fost achitat miercuri, 22 noiembrie, de catre magistratii Judecatoriei Zalau. Aceeasi decizie au luat-o si in privinta unui alt inculpat din dosar, Daniela Sanda…

- Judec[toarea care l-a condamnat la 10 ani de puscarie pe Dan Voiculescu in Dosarul ICA face afirmatii socante. Camelia Bogdan a spus la o dezbatere a Grupului pentru Dialog Social ca Romania poate pierde banii din fondurile europene daca legile justitiei vor fi adoptate in aceasta forma.Citește…

- Afirmatii socante ale unui cunoscut intelectual roman. In prezenta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, scriitorul Gabriel Liiceanu a lansat un atac extrem de violent la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea.Citește și: EXCLUSIV! Statul paralel exista! Vezi cine face parte de fapt din el – detalii…

- Un fost lucrator vamal in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret a fost achitat in dosarul de coruptie in care a fost judecat. Dumitru Nicolaica a fost trimis in judecata pentru luare de mita, dar dupa ce a analizat probele din dosar magistratul de la Tribunalul Suceava a decis sa-l achite. ...

- Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au respins reunirea cauzei cu dosarul in care sunt judecati doi angajati ai ISU, dispunand introducerea de noi parti civile in cauza. Este vorba despre victime sau apartinatori care nu au facut acest pas procedural in timpul cercetarii penale. Dupa…

- Peste 350 de politisti din judetul Constanta au actionat in instanta Ministerul Administratiei Internelor si Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta. Potrivit lui Vasile Zelca, presedintele Biroului Teritorial Constanta al Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, politistii…

- Corecțiile financiare de milioane de euro decise în cazul a doua lucrari care fac acum obiectul dosarului Dragnea-Tel Drum, deschis de DNA, au fost platite în 2014, de la bugetul de stat, a confirmat oficial Ministerul Dezvoltarii Regionale, ca raspuns la o

- Dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani, alaturi de un om de afaceri, a ramas in pronuntare, instanta suprema urmand sa anunte o prima decizie in acest caz pe 29 noiembrie.

- Il ascultam deunazi, la un eveniment, pe medicul dentist Corin Penciuc care spunea, revoltat pe buna dreptate, ca statul asta al nostru este de o parșivenie cum rar intalnești in lume. Referindu-se la faptul ca statul roman aloca, din tot ceea ce inseamna bani pentru sanatate, un procent amarat și cariat…

- Mihai Gadea a prezentat in emisiunea „Sinteza Zilei” lucrarea susținuta la Institutul Național al Magistraturii de Alexandra Lancranjan, procuroarea care il ancheteaza pe Liviu Dragnea in noul dosar. Reamintim ca șefului PSD, Liviu Dragnea, i s-a adus la cunoștința, luni, ca este urmarit penal intr-un…

- Judecatoria Constanta a stabilit primul termen de judecata in dosarul in care omul de afaceri Iusuf Mahir a fost deferit Justitiei pentru ucidere din culpa si continuarea lucrarilor, dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control competente. Tot in prezenta cauza, societatea comerciala…

- Fostul director al Centrului de Medicina Legala (CML), actualul adjunct al directorului CML si un expert din cadrul institutiei vor comparea in fata magistratilor sub acuzatia de depasirea atributiilor de serviciu, prin trucarea licitatiei de achizitionare a echipamentului pentru

- Societatea Nationala a Gazelor Naturale Romgaz SA va plati la data de 29 noiembrie dividendele suplimentare cerute de Guvern, plata urmand sa se faca prin intermediul Depozitarului Central si al BRD Groupe Societe Generale, se arata intr-un comunicat transmis luni de companie catre Bursa de Valori.…

- Comisia de Invatamant din cadrul Camerei Deputatilor a aprobat proiectul legislativ care prevede plata, esalonata pe cinci ani, pentru hotararile judecatoresti date in favoarea profesorilor care au dat in judecata statul roman deoarece nu le-au fost respectate drepturile salariale in perioada 2008-20011.

- Ginerele lui Traian Basescu, Radu Pricop, a fost achitat in prima instanța, in dosarul privind santajarea lui Alexandru Horpos, informeaza Realitatea Tv, in timp ce fiul fostului președinte al Moldovei, Sergiu Lucinschi a primit 3 ani cu suspendare.In 2015, Radu Pricop, ginerele fostului presedinte…

- Lupu Madalin Miki, barbatul in varsta de 24 de ani din județul Botoșani, acuzat de comiterea omorului calificat și a tentativei de omor calificat, infracțiuni ce au avut loc in 14 iulie 2017 intr-o locuința din cartierul Partoș din Alba Iulia, a fost trimis in judecata. Dosarul a fost inregistrat la…

- Magistratii de la Tribunalul Bucuresti s-au pronuntat, luni, in prima instanta, in dosarul in care Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, a fost judecat pentru trafic de influenta. ”In baza art 16 alin 1 lit a cod procedura penala achita inculpatul Blaga Vasile sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Sapte suspecti, printre care un avocat, un executor judecatoresc care a fost si procuror si trei administratori judiciari, au fost ridicati din sala de judecata si dusi la sediul DIICOT Caras Severin pentru audieri, cercetarile fiind extinse in dosarul privind ...

- O adolescenta de 17 ani a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, fiind acuzata ca si-ar fi impins iubitul din tren, in urma unui conflict. Baiatul a ajuns pe teresamentul de langa linii, fiind ranit. Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Parchetului…

- Circa 200 de persoane care si-au cumparat pachete turistice de la Omnia Turism vor actiona in instanta agentia si statul roman, pentru a-si recupera banii, potrivit avocatului Adrian Cuculis.