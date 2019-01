Stiri pe aceeasi tema

- Veste soc in lumea tenisului mondial. Andy Murray si-a anuntat cu lacrimi in ochi retragerea din sportul alb. Scotianul de 29 de ani a declarat acest lucru la o conferinta de presa sustinuta la Melbourne in ajunul turneului Australian Open.

- Anuntul lui Andy Murray, in varsta de 31 de ani, ca se va retrage din tenis a lasat ecou. Colegi si colege din lumea tenisului au scris pe paginele de socializare mesaje de sustinere pentru fostul numar unu mondial.

- Fostul numarul 1 mondial Andy Murray a declarat, vineri, ca intentioneaza sa se retraga din tenisul profesionist anul acesta, dar a afirmat ca spera sa poata ajunge pana la turneul de la Wimbledon, adaugand totodata ca Australian Open (14-27 ianuarie) ar putea fi ultima sa competitie, informeaza AFP.…

- Halep avea 2-0 in intalnirile directe cu Barty si era mare favorita la victorie, chiar daca revenea in circuit dupa o absenta de trei luni. Statutul de numar 1 mondial obliga, daca nu la o evolutie solida, macar la un joc competitiv, insa compatrioata noastra nu s-a ridicat peste un nivel modest,…

- Spaniolul in varsta de 32 de ani, locul 2 mondial, a cedat in fața sud-africanului Kevin Anderson, scor 6-4, 3-6, 6-4, la turneul demonstrativ de la Adu Dhabi. A fost primul meci al ibericului dupa ce s-a retras, in semifinale, de la US Open. Rafa nu este suparat pentru acest eșec. ”Obiectivul meu este…

- Simona Halep s-a desparțit de Darren Cahill dupa o colaborare de mare succes. Liderul WTA a anunțat deja echipa pentru noul sezon, ce sta sa inceapa. Pentru primul Grand Slam al anului, cel de la Australian Open, Halep se va pregati cu sparring-partner-ul Vasile Antonescu, fizioterapeut va fi Andrei…

- Cea mai buna jucatoare de tenis a lumii a decis sa scoata din program turneul-talisman din 2018, dar are parte de multa intelegere din China. Halep, Kerber, Wozniacki, Svitolina, Kvitova, Goerges si Muguruza sunt jucatoarele de top care vor juca un singur turneu pregatitor inainte de Australian…

- Liderul tenisului mondial, Simona Halep a mai castigat o distinctie la final de an. Partida ei cu Angelique Kerber din semifinalele turneului de la Australian Open a fost aleasa cea mai frumoasa din 2018, la un grand slam.