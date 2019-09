DJ Wanda si-a dus sotul acasa la Dracula. L-a muscat de gat cand au intrat in castel! “Karl a fost in Romania, pana acum, doar in Bucuresti si pe litoral. In aceasta perioada am reusit sa ne luam o scurta vacanta si sa il readuc in tara pentru o escapada la munte. Am ajuns la Bran, locul unde el stie ca a trait Dracula. L-am pregatit din timp cu o serie de povesti despre vampiri si despre cum bantuie acestia castelul si imprejurimile. El citise romanul lui Bram Stoker, cel care a inventat mitul Dracula, asa ca nu a fost prea dificil sa intre in atmosfera. Cand am intrat in castel am inceput sa…