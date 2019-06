DJ Wanda, mai sexy ca niciodata la 43 de ani! A atras toata atentia pe plaja la Cannes!

Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii in cazul elevului din Baia Mare care a fost dat afara din unitatea de invațamant cu cinci polițiști. Totul a pornit dupa ce un profesor i-a atras atenția asupra absențelor pe care le-a acumulat, acesta devenind agresiv și sarind la bataie.

- Adrian Nastase analizeaza, intr-un articol publicat pe blogul sau, cauzele care au stat la baza esecului PSD in alegerile europarlamentare din 26 mai. "Pierderea unui milion de voturi in 30 de luni de catre PSD reprezinta un dezastru. Insa nu atat lipsa unui milion de votanți este chestiunea…

- O fotografie in care liderul PSD Liviu Dragnea apare alaturi de primarul din Alexandria, Victor Dragusin, face senzatie pe retelele de socializare. Motivul? Liiviu Dragnea poarta papuci. Aparent, este vorba de papuci medicali, o optiune lesne de intele avand in vedere faptul ca Liviu Dragnea sufera…

- Liderii PNL Iasi au tinut sa transmita un mesaj pesedistilor care vor fi adunati astazi in Piata Unirii. Costel Alexe, presedintele liberalilor din judet, a atras atentia ca cele cateva mii de oameni vor veni in Iasi sa vada „dovada minciunii si promisiunilor desantate lansate in ultimele campanii electorale".…

- DJ Wanda a fost ceruta in casatorie pe plaja din Malibu DJ Wanda a primit un superb inel cu rubin, pe care australianul Karl, cu care locuieste in Londra, il avea pregatit inca dinaintea vacantei in Statele Unite ale Americii. “Am spus DA si sunt cea mai fericita. A fost cel mai frumos moment trait…

- i Retinut de politisti Politistii din Alba Iulia l-au retinut pe un tanar din Vintu de Jos care este cercetat pentru tulburarea ordinii si liniștii publice si lovire sau alte violente. Acesta l-a agresat pe un cetatean care i-a atras atentia cu privire la faptul ca circula cu viteza prea mare…

- Smiley a reacționat in mediul online dupa ce internauții au comentat pe seama fruzurii sale. In ultima vreme, frizura lui Smiley a fost intens comentata de internauți pe diverse rețele de socializare. Unii ii transmit artistului sa se tunda, in timp ce alții il prefera cu parul lung. Amuzat de situație,…

- Premierul Justin Trudeau a avertizat vineri asupra riscului ingerintei Rusiei in alegerile legislative prevazute sa se desfasoare in luna octombrie in Canada, relateaza AFP. "In cursul ultimilor ani am asistat la o crestere a amestecului sau a implicarii actorilor straini in procesele…