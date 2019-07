"Generații intregi de oameni de stat au contribuit pentru ca Romania sa fie astazi un model regional in ceea ce privește protecția minoritaților. Suntem prima țara din sud-estul Europei care a adoptat o legislație clara impotriva discriminarii și care am recunoscut rolul major pe care minoritațile, in general, și comunitatea evreiasca, in special, l-au jucat in modernizarea statului roman.

Tocmai de aceea, inființarea unui Muzeu Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului este binevenita pentru a aduce un omagiu permanent și sincer tuturor celor care au suferit in acea perioada…