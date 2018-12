Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguța Vasilescu a acuzat miercuri ca un deputat PNL a venit la Florin Iordache pentru a "i-l da la telefon pe Klaus Iohannis" și a vorbit despre o "incercare de forța" de a-l schimba pe Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputaților, in coordonare cu "alte forțe", printre care DNA.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a venit luni la Parlament cu o alta valiza cu stick-uri și documente care il vizeaza pe președintele Klaus Iohannis. Dragnea il acuza pe Ioahnnis de fals in declarația de avere. „Romanii au dreptul legitim sa știe cine este și ce a facut cu adevarat acest personaj. Ceea…

- O noua saptamana, un nou episod din serialul Valiza. Președintele PSD, Liviu Dragnea a venit in fața jurnaliștilor cu o noua valiza cu documente care, susține el, ar trebuie sa il ingroape pe președintele Iohannis. A scos din valiza cateva stick-uri de memorie, dupa care a invitat presa sa vada, pe…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a lansat, pe Facebook, un manifest anti-UE, sub titlul „Roexit”, prezentand zece motive pentru care, in opinia lui, Romania ar trebui sa paraseasca Uniunea Europeana. De asemenea, mesaje impotriva Uniunii au fost lansate si de Liviu Dragnea si Marian Munteanu.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit duminica seara la Antena 3 despre poza în care apare alaturi de Kovesi si a explicat ca la evenimentul respectiv au mai fost prezenti si alte personaje precum Victor Ponta sau Florian Coldea.

- Marian Oprișan, caruia Liviu Dragnea i-ar fi promis în schimbul susținerii postul de ministru de Interne, a explicat fotografia postata de Victor Ponta. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a spus de ce statea Liviu Dragnea la masa cu George…

- Victor Ponta lanseaza noi „atacuri” la adresa lui Liviu Dragnea, in contextul in care mai mulți membri PSD doresc sa-și dea demisia din funcția de lider al partidului. Ponta a publicat o poza in care Dragnea, Kovesi și alte figuri „interesante” care stau la aceeași masa, iar la fosta șefa DNA se observa…

- Cu o zi inaintea confruntarii decisive din PSD, fostul premier Victor Ponta a publicat pe Facebook o noua fotografie in care apare Liviu Dragnea alaturi de fostul șef al SRI, George Maior, fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, și fostul vicepremier Gabriel Oprea. "Pentru membrii CEx al PSD - pentru…