DINAMO // Venirea lui Florin Prunea (50 de ani) in funcția de manager-general al lui Dinamo nu e considerata mișcarea care sa redreseze situația echipei, cred Danuț Lupu (52 de ani) și Giani Kirița (42 de ani), și ei foști jucatori in „Ștefan cel Mare". „Acum, dupa venirea lui Prunea, se schimba culorile. O sa jucam mai mult in negru. Nu stiu ce va putea sa faca, fiindca nu il vad sa aduca bani de acasa. ...