Digi va avea retea 5G in Bucuresti si alte 5 orase din tara, din vara Primele antene RCS&RDS care vor permite furnizarea de servicii de telecomunicatii 5G vor fi montate in Capitala (Centrul Vechi, cateva parcuri, zona de food din mall-urile mari), Constanta, Mamaia, Oradea, Cluj-Napoca si Iasi in lunile iulie si august, a anuntat vicepresedintele operatorului de telecomunicatii, Valentin Popoviciu.



"Din toamna vom fi prezenti cu antene 5G in orasele Brasov, Timisoara, Craiova, Sibiu si statiunile Sinaia, Busteni, Predeal si Poiana Brasov. Se vor utiliza echipamente de la principalii furnizori de tehnologie pentru retele de telefonie mobila, respectiv… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

