- Emoții mari pentru Gabriela Cristea! Vedeta tv se pregatește pentru cel mai fericit moment din viața ei. Gabriela este pe ultima suta de metri inainte de a naște și se afla deja la clinica unde urmeaza sa aduca pe lumea cel de-al doilea copil. A pus totul la punct pentru venirea pe lume a fetiței ei.…

- Vesti bune pentru fanii "Agentia Vip". Dupa ce, in urma cu doua seri, telespectatorii Antena Stars au stat cu sufletul la gura, speriati fiind de starea de sanatate a Majdei, care nu a putut intra in direct alaturi de colegul ei, Cristi Brancu, acum, vestile sunt cum nu se poate mai bune.

- Insarcinata in 37 de saptamani, Gabriela Cristea nu a mai putut sta astazi in direct la “Te iubesc de nu te vezi”. Cunoscuta prezentatoare a parasit emisiunea si a ajuns de urgenta la spital. Gabriela Cristea s-a confruntat tot weekend-ul cu contractii puternice, iar astazi, in timp ce se pregatea sa…

- Daniela Gyorfi nu se poate ierta pentru ce i-a facut fiicei sale, Maria. Viata de artist implica multe sacrificii, mai ales cand vine vorba de un turneu important peste hotare. Artista a venit in platoul emisiunii "Rai Da Buni" impreuna cu fetita ei si cu George Tal si a povestit ce s-a intamplat, de…

- Mai mulți oameni au apelat, marți, in jurul orei 19:30, numarul de urgența 112 pentru a anunța ca in zona Tineretului, un barbat se deplaseaza haotic printre mașini, avand in mana un obiect ce parea a fi un pistol. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, care cu ajutorul informațiilor…

- Oana Zavoranu este una dintre vedetele care iși exprima ferm opinia aproape despre orice subiect. Bruneta a postat pe contul de socializare un mesj, in care vorbește despre "vedetele inchipuite" și susține ca nu exista prietenii intre ele. Pe contul ei de Instagram, Oana Zavoranu a postat un mesaj …