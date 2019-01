Stiri pe aceeasi tema

- Romania prezideaza, de la 1 ianuarie, Uniunea Europeana, intr-un context tensionat: manifestațiile impotriva corupției sunt tot mai dese, iar reforma justiției este foarte controversata. De cealalta parte, puterea dezminte dorința de a-și proteja apropiații care ar fi implicați in afaceri de corupție,…

- Puterea de la Bucuresti este sub tirul presei occidentale in ultima perioada, in timp ce Romania se pregateste sa preia presedintia Consiliului UE. Publicatia americana The New York Times publica un articol intitulat "Romania, luptand cu UE, se pregateste sa o conduca intr-un moment crucial". Semnat…

- Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu critica decidentii politici din Romania, intr-o postare pe Facebook, in legatura cu preluarea de catre Romania, la 1 ianuarie, a presedintiei rotative a Consiliului UE, despre care spune ca „va fi lipsita de ambitie din cauza conflictelor…

- Publicația britanica The Economist a realizat un articol dedicat orașului Cluj, despre care jurnalistii sustin ca ''ii arata unei țari intrate la apa cum poate sa se dezvolt'', relateaza Digi24.Jurnalistii mentioneaza ca orasul a reusit sa isi creasca populatia, desi se confrunta si el cu…

- Iosefina Pascal a facut video-ul in limba engleza. Gasiți aici traducerea: "Buna seara, il salut pe ambasadorul SUA in Romania, domnul Hans Klemm și ii mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne-a oferit-o sa dezbatem aceasta tema a coruptiei. M-am simțit indatorata, in calitate de cetațean…

- Pierderea majoritații de catre PSD și ALDE in Camera Deputaților a fost relatata, miercuri, de Euronews. Jurnaliștii straini au citat un analist politic roman care a profețit ca fostul premier Victor Ponta va deveni o voce importanta a opoziției.„Coaliția de guvernare din Romania a pierdut,…

- Raportul MCV si rezolutia referitoare la situatia din Romania sunt dezbatute de presa internationala. Jurnalistii remarca faptul ca valul de critici si de recomandari vine cu mai putin de doua luni inaintea preluarii presedintiei Consiliului UE, conform Digi24.Washington Post titreaza articolul…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marți, la Parlament, legat de preluarea de catre Romania de la 1 ianuarie 2019 a președinției Consiliului UE, ca pe agenda „nu exista nimic care sa țina de interesul nostru”, cum ar fi aderarea la spațiul Schengen, sau ridicarea MCV, potrivit…