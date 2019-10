Stiri pe aceeasi tema

- Elizabeth Warren, care are vantul in pupa, a fost pentru prima oara atacata din toate partile de catre rivalii sai democrati in alegerile americane din 2020, iar candidatii, in frunte cu Joe Biden, s-au unit impotriva presedintelui Donald Trump, amenintat cu destituirea, in a patra dezbatere democrata,…

- 'Cred ca vom schimba putin natura campaniei', le-a declarat senatorul de Vermont reporterilor in fata casei sale din Burlington, dupa o vizita la cardiolog. 'Ma voi asigura ca am puterea sa fac ceea ce trebuie sa fac', a adaugat el. Bernie Sanders, in varsta de 78 de ani, a spus ca probabil va incetini…

- Candidata la prezidentialele americane Elizabeth Warren l-a depasit marti pentru prima data pe fostul vicepresedinte Joe Biden în media sondajelor pentru primarele democrate, la finalul unei veri marcate de ascensiunea acestei senatoare progresiste, noteaza AFP, citata de Agerpres.Pornit detasat…

- "Familia Biden a fost cumparata, pur si simplu", a postat pe Twitter presedintele american. Suspiciunile sale impotriva familiei Biden se afla in centrul unei afaceri explozive legate de Ucraina, care i-a adus lui Donald Trump o procedura de destituire initiata de adversarii sai democrati.…

- Senatoarea progresista Elizabeth Warren a anuntat vineri ca a adunat 24,6 milioane de dolari în trimestrul al treilea, mai mult decât favoritul primarelor democrate, Joe Biden, pe care îl taloneaza de acum în sondaje, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Senatorul independent…

- ​Donațiile catre candidații la președinția Statelor Unite vor fi la fel de simple cum este aprinsul luminii, prin intermediul asistentei digitale Alexa, informeaza Amazon preluata de Reuters. Alexa Political Contributions, sprijinita de Amazon Pay, sistemul de plați al companiei, va permite clienților…

- Acesta este al treilea abandon in actualele alegeri primare dupa cele ale lui Eric Swalwell si John Hickenlooper.Jay Inslee, guvernatorul progresist al statului Washington, din nord-vestul SUA, era creditat cu mai putin de 0,5% in sondajele pentru investitura democrata."A devenit…

- Zece candidati democrati au tinut discursuri la o noua dezbatere televizata din cursa interna a Partidului Democrat din SUA pentru alegerile prezidentiale din 2020, relateaza BBC potrivit news.ro.Elizabeth Warren si Bernie Sanders, cei mai liberali candidati din cursa care insumeaza 20 in…