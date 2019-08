Stiri pe aceeasi tema

- Handbalista Nora Mørk (CSM Bucuresti) pare urmarita de un ghinion teribil. Revenita in aprilie dupa o accidentare la genunchiul drept care a tinut-o pe bara un an si doua luni, norvegianca se pregateste sa ia calvarul de la capat. Interul dreapta Nora Mork a iesit in minutul 31 al Supercupei feminine…

- Cea mai titrata jucatoare de la CSM București, norvegianca Nora Mork (28 de ani), s-a accidentat in minutul 31 al Supercupei Romaniei, de la Brașov, SCM Rm. Valcea-CSM București 23-29. Vezi AICI detalii+FOTO de la meci Tripla campioana europeana și campioana mondiala cu „naționala” Norvegiei, de patru…

- Cu o zi inainte de implinirea celor 31 de ani, capitanul ”tigroaicelor”, Cristina Neagu, a primit cadoul perfect de aniversare: CSM București a cucerit Supercupa Romaniei, dupa ce a invins-o pe rivala SCM Rm. Valcea cu scorul de 29-23. La Brașov, bucureștencele și-au trecut in palmares cel de-al treilea…

- Federația Romana de Box e pasibila de suspendare din partea forului internațional dupa ce a schimbat decizia unui meci la Naționalele de tineret. Acum oficialii incearca sa mușamalizeze cazul. La naționalele de tineret, disputate la Bacau, week-endul trecut, finala de la categoria 49 kilograme s-a lasat…

- Aproape 2.400 de metri cubi de material lemnos, in valoare de 586.000 de lei, au fost confiscati de politistii Directiei de Ordine Publica – Serviciul Protectia Fondului Forestier si Piscicol, in urma unei actiuni ce a fost desfasurata saptamana trecuta, in judetul Maramures, anunta IPJ. Activitatile…

- Lui Gigi Becali i-a fost respinsa definitiv cererea de ridicare a interdictiei de a parasi Romania, in ciuda faptului ca afaceristul a obtinut un mandat de europarlamentar. Asadar, Gigi Becali va fi europarlamentar la Bruxelles, dar de la Bucuresti....

- Cele doua clinici DENT ESTET de la Sibiu, inaugurate la finalul anului trecut, au inregistrat dupa primele șase luni de activitate 1.520 de pacienți și 5.700 de vizite. Clinicile, una pentru adulți și cea de-a doua pentru copii, afișeaza deja o contribuție importanta la nivelul intregului business,…

- Scoala Gimnaziala Nasturelu fotbal fete U10, Locul II la Turneul Final al Cupei Tymbark Junior si vicecampioana nationala, desfasurat la Cumpana, Constanta in Sport / on 30/05/2019 at 10:29 / In perioada 23-26 mai 2019 s-a desfasurat la Cumpana, Constanta Turneul Final al Cupei Tymbark…