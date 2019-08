Detalii despre nunta Gabrielei Cristea. Unde va avea loc petrecerea

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea se afla in febra pregatirilor pentru cununia religioasa cu Tavi Clonda. Deși Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt casatoriți din anul 2015, cei doi nu au facut cununia religioasa. Acum, aceștia se pregatesc de nunta. Prezentatoarea de televiziune a fost joi sa…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt casatoriți civil din anul 2015, iar acum urmeaza sa ajunga in fața altarului. Cei doi vor face nunta luna aceasta, iar botezul micuței la inceputul lunii septembrie. Gabriela Cristea, in varsta de 44 de ani, este pregatita sa imbrace rochia de mireasa. Vedeta a facut…

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a aniversat-o pe fetița sa cea mica. Iris a implinit patru luni. Gabriela Cristea a transmis un mesaj induioșator pe contul sau de socializare in ziua in care micuța Iris a implinit patru luni. "La multi ani, iubita lui mami si a lui tati! Irisela face 4 luni",…

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a explicat care este motivul pentru care nu mai poarta inelul de logodna pe care l-a primit de la partenerul ei de viața, Tavi Clonda. "Am un inel de logodna, dar nu il pot purta in acest moment pentru ca am nascut doi copii și am cateva kilograme in plus. Nu ma…

- Gabriela Cristea se pregatește intens pentru cununia religioasa cu tavi Clonda. Vedeta a mers sa aleaga verighetele. Deși Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt casatoriți din anul 2015, cei doi nu au facut cununia religioasa. Acum, aceștia se pregatesc de nunta. Prezentatoarea de televiziune a mers vineri…

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a povestit cat de greu i-a fost sa aiba copii. Aceasta a marturisit ca a trecut prin momente extrem de dificile. Acum are o familie extraordinar de frumoasa alaturi de soțul ei și de cele doua fetițe ale lor, insa pana a devenit mamica Gabriela Cristea a avut parte…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a explicat cum vrea sa slabeasca dupa ce a devenit mama pentru a doua oara. Gabriela Cristea a marturisit ca recurge la ceaiuri de slabit pentru a scapa de kilogramele pe care le-a acumulat in timpul sarcinii. "Am grija sa beau multa apa, beau si niste…

- Gabriela Cristea a fost luata la intrebari chiar de soțul ei, muzicianul tavi Clonda. Acesta a avut primul episod al emisiunii sale online - 10 minute cu Tavi Clonda. La prima sa emisiune, Tavi Clonda a avut-o invitata chiar pe soția sa, vedeta de televiziune Gabriela Cristea. Aceasta a facut declarații…