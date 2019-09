Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Caracal. Gheorghe Dinca se afla in continuare in arest și e principalul suspect in cazul in unde au disparut Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, dar anchetatorii inca fac cercetari asupra cazului

- Informații de ultima ora despre criminalul olandez care a omorat o minora din Romania. Olandezul suspectat de uciderea minorei Mihaela-Adriana Fieraru din Dambovita a murit in Olanda in urma unui accident rutier au declarat oficiali din Politia Romana.

- Cazul Caracal este departa de-a se fi finalizat și zi de zi apar noi informații uimitoare despre crimele comise de Gheorghe Dinca! Recent a ieșit la iveala care este cea mai mare dorința a acestuia!

- Zilele trecute a fost audiata familia criminalului de la Caracal și astfel anchetatorii au descoperit noi detalii halucinante despre acest caz care a șocat Romania! S-a aflat oficial de la cine primea Gheorghe Dinca bani din strainatate!

- Apar noi dezvaluiri despre cazul șocant la criminalului de la Caracal, pe nume Gheorghe Dinca! De dara aceasta, celebrul jurnalist Alexandru Cumpanașu face dezvaluirea care schimba totul! Ce a descoperit despre cazul care a șocat Romania?

- Tudorel Butoi, profesor universitar și specialist criminolog a explicat in direct la Romania TV despre cazul unei femei care și-a incinerat barbatul care avea peste 80 de kilograme. Acesta ar fi fost taiat bucați și ars intr-un cuptor de paine. In acest fel subliniaza faptul ca și la Caracal suspectul…

- Romania TV a prezentat, marți, o informație noua despre cazul de la Caracal! Conform televiziunii de știri, o femeie de 49 de ani, din localitatea Brancoveni, a depus o plangere ca in perioada mai-iunie a mers in casa lui Gheorghe Dinca, in Caracal, pentru a-l ajuta la treburi gospodarești.Acolo,…

- Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, ar fi fost internat in trecut de opt ori la Spitalul de Psihiatrie. Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a dezvaluit luni ca barbatul a fost internat la Psihiatrie de cel putin opt ori si ar fi fost cunoscut drept un om violent.