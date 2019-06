Stiri pe aceeasi tema

- Capul unei rețele de trafic de migranți a fost arestat in Romania, alaturi de alte noua persoane. Alte șase persoane implicate in introducerea ilegala a migranților in Marea Britanie au fost ridicate de pe teritoriul acestei țari și din Franța. Anchetatorii romani, francezi și englezi au destructurat…

- George Puscas a declarat, sâmbata, într-o conferinta de presa, ca nationala de tineret a câstigat primele doua meciuri de la Campionatul European “mai mult cu inima decât cu picioarele”, scrie News.ro.“A fost o victorie mare pentru toata lumea. Ne gândim…

- Printre echipele participante se numara si nationala Romaniei, care revine la un turneu final U21 dupa … 21 de ani! Un turneu pe care pasionatii de fotbal din Bihor il pot urmari cu o atractivitate mai mare intrucat golgheterul nationalei pregatite de Mirel Radoi este bihoreanul…

- „Un detasament compus din 41 de militari parasutisti ai Armatei Romaniei, cu o aeronava de transport C 130 Hercules, participa, in perioada 5-10 iunie, alaturi de camarazi din Belgia, Franta, Germania, Olanda, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii, la operatia aeropurtata „D-Day Landings Commemoration"…

- Deputat Simona Bucura Oprescu: Camera Deputatilor a votat pentru repatrierea rezervei de aur a Romaniei Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat astazi proiectul de lege initiat de PSD pentru repatrierea integrala a rezervei de aur a Romaniei. Proiectul de lege a vizat modificarea…

- In 2018 comparativ cu 2017, costul orar cu mana de lucru in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) exprimat in euro a crescut cu 2,7% in Uniunea Europeana si de 2,2% in zona euro, arata datele publicate joi de Eurostat, informeaza AGERPRES . La fel ca si in 2017, Bulgaria…