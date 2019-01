Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air, partener al Aeroportului "Traian Vuia" Timisoara, va aloca, incepand din luna septembrie a acestui an, cea de-a treia aeronava ... The post Patru noi destinatii de la Aeroportul Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Ryanair va opera, din aprilie 2019, cursa spre Londra Southend cu o frecvența de trei zboruri saptamanale.”Suntem incantați sa anunțam prima noastra ruta din Cluj, un nou serviciu catre Londra Southend care va debuta in aprilie 2019 și va fi operat cu o frecvența de trei zboruri saptamanale, ca parte…

- Compania aeriana low-cost Eurowings va incepe din luna iunie zboruri directe din Timisoara spre si dinspre Germania, informeaza ... The post O noua companie low-cost va opera zboruri de pe Aeroportul Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Aeroportul International „Traian Vuia” din Timisoara va avea, din aceasta vara, trei noi curse saptamanale, pe relatia Stuttgart. Compania „low cost” Eurowings, parte a Lufthansa, a anuntat ca va opera din capitala Banatului, incepand cu luna iunie. Conducerea aeroportului spera la extinderea destinatiilor…

- Unele curse aeriene pot inregistra intarzieri cuprinse intre 30 si 40 de minute marti dimineata, in urma degivrarii aeronavelor, insa nu sunt zboruri anulate, potrivit informatiilor furnizate de Compania...

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Wizz Air, compania aeriana sarbatoreste cea de-a saptea aeronava Airbus A320 care se alatura bazei sale din Cluj-Napoca si lansarea unei noi rute spre Lyon, Franta. Airbusul A320 recent alocat este cel de-al patrulea avion care urmeaza sa…

- Compania aeriana Wizz Air, a inceput astazi operarea de noi rute de la bazele sale din Cluj-Napoca și Iași. Cu doua zboruri saptamanale, WIZZ face legatura dintre doua orașe din Romania cu Liverpool, din Marea Britanie. Locurile pe aceste rute pot fi deja rezervate online, pe wizzair.com sau prin intermediul…

- Șase zboruri suplimentare București – Timișoara și retur vor fi introduse, incepand de duminica, odata cu trecerea Aeroportului Internațional Timișoara la orarul de iarna, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Aeroportul Internațional “Traian Vuia”…