Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani, din localitatea Valcelele, județul Constanța, a fost gasita moarta, luni, in dreptul plajei „La Baldachine” din Vama Veche.Potrivit Poliției Constanța, tanara a fost gasita luni dimineața de persoane care au venit la plaja și au sesizat Poliția Mangalia, conform Mediafax.…

- In aceasta dimineata s a produs un accident rutier in localitatea Comana din judetul Constanta. Din pacate, o femeie de 58 de ani a decedat.Sursa foto: SAJ Constanta, IPJ ConstantaUPDATE: Potrivit IPJ Constanta, accidentul s a produs la iesire din localitatea Comana catre Negru Voda. O femeie in varsta…

- Noua turisti straini au fost raniti, vineri, dupa ce caruta in care se aflau s-a rasturnat pe DJ 142B, in localitatea Boian, judetul Sibiu. Cinci femei au fost transportate la Compartimentul de Primiri Urgente din Medias, a informat mediafax. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, incidentul a fost loc…

- O batrana in varsta de 80 de ani, a fost gasita azi plutind in apele unui iaz din Seliștea, comuna Mileanca, din județul Botoșani. Paraschiva U, care a fost declarata disparuta de familie,a fost descoperita azi plutind la suprafața apei. Oamenii care au observat cadavrul au alertat imediat autoritațile.…

- Oamenii legii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au emis, la data de 20 mai, ordin de protecție provizoriu fața de un barbat, in varsta de 52 ani, din localitatea Bran. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, in data de 19 mai 2019, in jurul orei 22.15, pe fondul unor discuții…

- Astazi presedintele PRO Romania Victor Ponta, va avea o intalnire in comuna Baia, judetul Tulcea, cu investitori din judetele Constanta, respectiv Tulcea, dar si cu fosti primari din localitatile din judetul Constanta si Tulcea. Evenimentul are loc in incinta complexului Mondial Hamangia situat in localitatea…

- In aceasta noapte, in jurul orei 23:10, Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina in localitatea Baltenii de Jos, unde un incendiu de vegetatie uscata ameninta sa se extinda si la 2 pensiuni.Spre locul interventiei s au deplasat 12 subofiteri cu 1 autospeciala de prima interventie…

- Plopii seculari de la intrarea in localitatea Cucuteni au fost doborati zilele trecute. Oamenii s-au scandalizat dupa aparitia imaginilor pe internet. Acestia sunt convinsi ca iarna urmatoare viscolul va inzapezi drumul. Ei amintesc ca arborii nu aveau doar rol estetic. "Unul dintre cele mai frumoase…