- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, are o ieșire incendiara cu doar doua zile inainte de votul pe moțiunea de cenzura prin care, dau asigurari liberalii, actualul guvern va fi schimbbat. Ponta folosește o imagine cu ultimul discurs al lui Nicolae Ceaușescu și subliniaza ca romanii nu mai pot fi conduși…

- Cea de-a patra editie a Bucharest Photofest, cel mai amplu festival de fotografie din Romania, va avea loc intre 1 si 12 octombrie, in mai multe spatii din Capitala. Aproximativ 35 de evenimente, invitati din tara si strainatate, concerte si proiectii fac parte din programul evenimentului, potrivit…

- Ziarul Unirea VIDEO. Filmul secret al lui Ceaușescu, despre Romania, pentru generația anului 2080. Imagini cu viața traita de romani in perioada comunista Filmul secret al lui Ceaușescu, despre Romania, pentru generația anului 2080. Imagini cu viața traita de romani in perioada comunista Afost descoperit…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat astazi - printr-un mesaj postat pe Facebook - postat ca, prin votul dat de ambasadorii statelor membre UE pentru functia de sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi este "chemata acum sa distruga si justitia europeana, dupa ce a distrus-o pe…

- Cunoscutul compozitor, doctor in muzica si profesor universitar, cu o stralucita cariera in Romania, dar si in strainatate, a petrecut 33 de ani de exil in Statele Unite.

- LECȚIA DE ISTORIE – 27 august: Lansarea oficiala a avionului de linie Rombac 1-11, primul avion de pasageri construit in Romania. La data de 27 august 1982, in prezența lui Nicolae Ceaușescu, era prezentat public primul avion de tip Rombac 1-11 produs la Intreprinderea de Avioane Bucuresti, cu aceasta…

- Fabricata in 1977 la uzina de la Campulung Muscel și folosita timp de mai mulți ani de Nicolae Ceaușescu pentru multe vizite oficiale, inclusiv cea pe care Gorbaciov a facut-o in Romania, ”limuzina” ARO 304 nu și-a gasit pana cum cumparator, deși Fiscul a incercat sa o vanda in repetate randuri. Ultima…

- Conducator al Bulgariei comuniste intre 1956 si 1989, Todor Jivkov a avut o relatie speciala cu Nicolae Ceausescu. Dictatorul roman l-a adus pe Jivkov de doua ori la Pitesti, orasul in care lucrase ca ajutor de cizmar si ca armurier in tinerete si de care ramasese atasat.