- Geminidele, probabil cea mai frumoasa ploaie de meteori a anului, dar care, avand loc in decembrie, risca sa aiba o vizibilitate scazuta din cauza norilor, va atinge apogeul saptamana aceasta, in zilele de joi si vineri, relateaza EFE. Acest fenomen spectaculos, numit popular "ploaie de stele", se produce…

- NASA a dat publicitații noi fotografii de pe planeta Marte, dupa ce sonda InSight a reușit sa elimine protecția de pe camerele instalate de specialiști la bordul sau. Acestea sunt cele mai clare fotografii facute vreodata pe Planeta Roșie. Vezi galeria foto + 5 + 5 Agenția Spațiala din SUA a distribuit…

- Podul de gheața lung de peste un kilometru de pe raul Rebra a dat și azi batai de cap pirotehniștilor din Bistrița Nasaud. Pentru a doua zi consecutiv au fost 6 explozii controlate, dar zaporul a ramas neclintit.

- Te preocupa, in general, starea ta de bine? Atunci, inseamna ca acorzi foarte mare atenție odihnei tale. Daca nu se intampla astfel și simți ca nu te odihnești perfect, am pregatit noi cateva sfaturi pentru tine. Pune accentul pe calitatea somnului Cel mai bun lucru pe care il poți face pentru odihna…

- Pamantul e al arendașilor, combinele au luat locul oamenilor, porumbul se face boabe din camp și vine acasa in saci... Singura munca ce le-a mai ramas satenilor e culesul viilor. Dar nici pentru vii nu sunt destui sa culeaga. La Movila, intre Țandarei și Fetești, zeci de hectare de vie se rascoc sub…

- Pentru ca vremea se racește. in curand fiind posibile noaptea și inghețuri, Inspectoratul Național de Patrulare reamintește care este urma de franare pe timp de ploaie, zapada și gheața.