- Fostul sef al CNAS, Marian Burcea, este presedintele comisiei de Oftalmologie din cadrul examenului de rezidentiat sustinut de medicii care vor sa specializeze, arata fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, care atrage atentia ca cel dintai este trimis in judecata de catre DNA.

- Medicii nu sunt pregatiti suficient in sistemul de educatie, anunta ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca a sugerat reprezentantilor universitatilor de medicina ca examenul de rezidentiat sa fie mai serios. Pintea a spus ca trebuie sa fim “putin mai exigenti” in ceea ce priveste medicina,…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa“ a castigat in urma recursului litigiul impotriva Asociatiei Liga Studentilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi, proces pe care-l pierduse prima

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara impreuna cu Primaria Municipiului Lugoj anunța desfașurarea ceremoniei de deschidere a anului universitar la Lugoj, pentru Programele de studii de scurta durata. Evenimentul va avea loc vineri, 21 septembrie 2018, de la ora…

- Organizatorii acestui eveniment, Colegiul Medicilor din Romania, Societatea Romana de Neurochirurgie, Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa" Iasi, Academia de Stiinte Medicale, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, Clinica II Oftalmologie…

- Gazul pe care l-au folosit jandarmii in Piata Victoriei, numit, pe scurt, CS, este nociv, mai ales ca a fost utilizat in concentratie mare, spune chimistul Raul Patrascu, asistent univ. la Universitatea de Medicina și Farmacie, Timișoara. Gazul are efecte, atat pe termen scurt, cat si mediu si lung…

- Un medicament aflat in faza de experiment a ajutat medicii, in sfarsit, sa trateze jumatate din cazurile de cancer care de obicei deveneau imune la pastile.Cercetatorii de la Universitatea din California, din San Francisco, au folosit un medicament in curs de dezvoltare, facut de Revolution…

- In cadrul unui workshop internațional organizat in premiera la UMF Targu Mureș, modalitatile de integrare a medicinei traditionale chineze in Romania si medicina occidentala privind managementul durerii vor fi teme de dezbatere și analiza. Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Targu Mures anunța…