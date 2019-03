Stiri pe aceeasi tema

- „Societatea romaneasca este divizata la doua extreme: pro și contra PSD. In rest, nu mai conteaza nimic din ceea ce se intampla in jurul nostru. Cu un Guvern care sufera de orbul gainii și cu o Romanie pagubos de toleranta și generoasa, recent, Congresul UDMR a adoptat, in unanimitate, o rezoluție…

- Piața pensiilor private fierbe de 2 luni de zile de la aprobarea OUG 114, care impune administratorilor de pensii private sa aduca 800 milioane de euro la capitalul social in acest an, din care jumatate pana la data de 30 iunie. "Guvernul a pus o bomba cu ceas pentru Pilonul II, prin aceste cerințe…

- „Nu putem tolera la infinit risipa de resursa financiara din administrația publica locala, care e cea mai mare gaura neagra a Romaniei. In 2017, primariile si consiliile judetene au avut venituri de 135 miliarde lei, echivalentul a 34 miliarde euro. Din momentul integrarii in Uniunea Europeana, am…

- Referitor la planul de buget aferent anului 2019, in opinia membrilor AmCham, sunt ingrijoratoare majorarile substantiale ale cheltuielilor publice, cu un avans de 14% fata de anul 2018, si cele ale cheltuielilor de personal, al caror salt cu 18,9% le va plasa la un maximum istoric de 10% din PIB. …

- Moneda naționala pierde teren in fața monedei euro, ajungand la 4,6822 lei pentru un euro, potrivit informațiilor afișate de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR). Dolarul american a crescut la randul sau, de la nivelul de 4,0802 lei la 4,0973 lei. La fel, francul elvetian a urcat de la 4,1524 lei…

- De buna seama ca Guvernul și-a facut bine calculele in folosul sau atunci cand a majorat in mod repetat salariul minim și a transferat, chipurile, contribuțiile sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului. Intr-o perioada in care Romania se confrunta cu o penurie a forței de munca, este…

- Bancile din Romania vor plati din 2019 o taxa pe active, denumita anterior „taxa pe lacomie”, daca ROBOR depaseste anumita valoare, taxa care ar putea sa le lase fara circa 70% din profit. Si romanii de rand vor fi afectati, dupa ce bancile isi vor reconfigura strategia.

- Dupa doi ani de neutralitate și de tratative dificile, Romania a intrat in Primul Razboi Mondial alaturi de puterile Antantei (Franța, Anglia, Imperiul Rus, Italia din 1915), prin declarația de razboi transmisa Austro-Ungariei la 14 august 1916. Franța a avut un rol important in netezirea asperitaților…