- La data de 17 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita - Nasaud au depistat un barbat, de 34 de ani, din Reteag, care era urmarit international. Pe numele celui in cauza, autoritatile din Italia au emis un mandat european…

- ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR VALCENI La data de 03 octombire a.c., polițiștii de ordine publica și rutiera din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea au desfașurat o acțiune punctuala pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale și pentru creșterea vizibilitații elementului polițienesc. Cu aceasta…

- La data de 14 septembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 5 au depistat un barbat de 34 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta.In urma verificarilor, politistii au descoperit pe bancheta autoturismului 4000 de pachete cu tigarete, fara a avea aplicate…

- Un barbat de 54 de ani a fost incarcerat la Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati dupa ce a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul fara a detine permis de conducere si sub influenta bauturilor alcoolice.

- Un cetațean din Lupeni a sesizat poliția ca de trei zile, din data de 6.08.2019, nepotul de 16 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Barbatul le-a spus polițiștilor ca nepotul avea obiceiul sa plece de acasa, dar revenea de fiecare data. De la sesizarea depusa de unchiul acestuia, polițiști…

- Politistii maramureseni au depistat si indisponibilizat un autoturism care figura urmarit international. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de tainuire. La data de 31 iulie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un autoturism urmarit…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, in colaborare cu polițiști din cadrul posturilor de poliție Aghireșu și Garbau, au depistat marți, 23 iulie, un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Aghireșu – urmarit internațional. Cel in cauza a fost depistat in localitatea Bagara…