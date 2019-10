Stiri pe aceeasi tema

- Fiona Hill, fosta directoare pentru Europa si Rusia in Consiliul National de Securitate al SUA, a depus marturie luni in fata unor comisii ale Camerei Reprezentantilor din Congresul american, in cadrul anchetei pentru suspendarea presedintelui Donald Trump, transmite Reuters, potrivit Agerpres Ancheta,…

- Un inalt diplomat american apreciaza ca blocarea ajutorului militar pentru guvernul de la Kiev a fost "nebuneasca", transmite Reuters; informatia a fost furnizata de Kurt Volker, fost reprezentant special pentru Ucraina al presedintelui american Donald Trump. Volker a depus joi marturie timp de peste…

- Democratii din Congresul american responsabili cu ancheta in vederea unei proceduri de destituire a presedintelui Donald Trump au anuntat ca vor trimite o somatie pentru a obliga Casa Alba sa le puna la dispozitie documente legate de contactele administratiei cu Ucraina, informeaza AFP si Reuters,…

- Democratii au lansat marti, la Washington, prima etapa a unei puneri sub acuzare solemna a lui Donald Trump, suspectat ca i-a cerut presedintelui ucrainean sa ancheteze cu privire la rivalul sau politic Joe Biden, o procedura rara si exploziva, care are insa putine sanse sa conduca la o destituire a…

- Presedintele american Donald Trump este investigat pentru ca l-ar fi presat pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa il ancheteze pe fostul vicepresedinte al SUA Joe Biden, iar daca acest lucru se va dovedi adevarat, punerea sa sub acuzare ar fi singura optiune, a declarat duminica presedintele…

- Fostul director de campanie si apropiat al lui Donald Trump, Corey Lewandowski, si-a aparat marti cu tarie seful si i-a atacat pe democrati, dar a evitat in mod repetat sa raspunda la intrebarile acestora, intr-o audiere haotica intr-o comisie Congresului care analizeaza daca presedintele trebuie pus…