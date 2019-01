Stiri pe aceeasi tema

- Democrata Tulsi Gabbard, din Hawaii, membra a Camerei Reprezentanților a SUA, a declarat, vineri, ca va candida pentru funcția de președinte in 2020, devenind cel mai nou membru al partidului sau, care il provoaca pe președinte republican, Donald Trump, anunța Reuters.

- Fostul premier și liderul partidului Pro Romania, Victor Ponta, a spus ca și-ar dori sa candideze pentru președinșie, insa nu la anul. Astfel, liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca va candida la alegerile prezidentiale, dar nu in 2019 si ca si-ar…

- Senatoarea Elizabeth Warren, o critica inversunata a presedintelui Donald Trump, a facut luni primul pas in directia unei candidaturi la alegerile prezidentiale din SUA din 2020, devenind prima personalitate democrata proeminenta care isi oficializeaza ambitiile, relateaza AFP, Reuters si dpa.…

- "Pentru cele prezidentiale targetul nostru este ca viitorul presedintele sa fie un candidat din partea PSD-ALDE", a afirmat Liviu Dragnea, joi seara, la Antena 3. Intrebat daca intentioneaza sa candideze pentru functia de presedinte, Liviu Dragnea a spus ca isi doreste ca PSD si ALDE sa aiba…

- Partidul Democrat reuseste, dupa opt ani, sa preia controlul Camerei Reprezentantilor. Aceasta victorie va limita mult spatiul de manevra al presedintelui Donald Trump. Dupa doi ani in care a avut Congresul la picioare, se va trezi intr-o noua realitate politica, una in care Robert Mueller, anchetatorul…

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa preluate de Agerpres. Trump…

- Presedintele american Donald Trump l-a laudat pe un congresman care a agresat un ziarist, in 2017, indemnandu-i pe alegatori sa-l voteze la alegerile de la jumatatea mandatului de luna viitoare, pentru ca e "genul lui", relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Greg Gianforte, care reprezinta…

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparație cu ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, a declarat președintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agenția Tass, potrivit Mediafax."Deoarece consider ca au existat…