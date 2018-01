Stiri pe aceeasi tema

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia Partidului National Liberal în vederea desemnarii candidatului pentru functia de premier au început, miercuri, la Palatul Cotroceni. PNL este reprezentat de presedintele partidului, Ludovic Orban, si de Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. Liderul PSD i-a spus lui Klaus Iohannis…

- Dupa ce declarase ca nu va mai merge niciodata la Cotroceni, Liviu Dragnea a marturisit care a fost motivul pentru care s-a razgandit in privința prezenței sale la consultarile cu președintele Klaus Iohannis."Ce limbi straine cunoaște doamna Viorica Dancila? Știe franceza și engleza!…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui în mod oficial…

- Vizele de intrare in Japonia pentru cetatenii romani au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. „Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am decis ridicarea…

- Șeful PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca președintele Klaus Iohannis ar putea incerca sa nominalizeze un premier din Opoziție, acuzand coaliția PSD-ALDE ca s-a dovedit ”inapta” pentru guvernare. „Eu cred ca Iohannis are toata indreptatirea, si de ce nu si obligatia politica,…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat, marti, la Timisoara, ca partidul pe care-l conduce va participa, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni, urmand sa aiba o propunere de premier. Tomac a spus ca propunerea PSD este ”o mostra de mediocritate”. “Maine (n.r. miercuri),…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca o delegatie PSD-ALDE va participa la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis în vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. "Am discutat subiectul astazi…

- Administrația Prezidențiala a publicat programul consultarilor de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca iși dorește sa se faca o nominalizare pentru funcția de premier in cel mai scurt timp iar consultarile cu partidele politice au fost stabilite pentru ziua de miercuri. Președintele…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca formatiunea politica va participa, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni si are o propunere de premier, pe care insa nu a dorit sa o faca publica. ''Avem propuneri, sigur mult mai buna decat…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea a fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere. [citeste si] Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Tudose vrea sa se duca personal cu demisia la presedintele Iohannis - surse Premierul in exercitiu Mihai Tudose se va duce personal, marti, la Palatul Cotroceni, pentru a-i prezenta demisia sefului statului Klaus Iohannis dupa ce Comitetul Executiv al PSD i-a retras sprijinul politic. Surse guvernamentale…

- "Au murit oameni pentru aceasta țara crezand ca aceasta țara merita totul. Ne aflam in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, cand ai impresia ca Romania este obiectul bataii de joc a unora care au primit o șansa mare", a zis Mihai Gadea. "Un personaj veninos" "Ce va face PSD? Ce va…

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, la Bucuresti Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, este asteptat marti, la Bucuresti, pentru convorbiri cu presedintele Klaus Iohannis despre consolidarea relatiilor bilaterale, cooperarea Japoniei cu Uniunea Europeana, dar si despre probleme legate de dosarul…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, soseste marti la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al JaponieiVizita premierului japonez are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul într-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose si-a înaintat în aceasta seara demisia din functie, urmând ca, potrivit legii…

- "Mihai Tudose s-a angajat in fața Comitetului Executiv al PSD ca daca partidul ii cere, el iși va da demisia. Este un gest de onoare," a spus Marius Pieleanu. Pieleanu spune ca un membru al Comitetului Executiv Național al PSD ii va cere demisia, iar votul va fi pentru debarcarea premierului…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, la Iasi, ca formatiunea sa politica va organiza o serie de evenimente pentru a marca, pe 27 martie, implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "Ne aflam intr-un an deosebit, anul Centenarului. Pentru noi are o semnificatie…

- Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a fost distinsa, astazi, cu Ordinul „Meritul pentru Invațamant” in grad de Ofițer de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, intr-o ceremonie organizata la Palatul Cotroceni. Din partea universitații a fost prezenta la eveniment o delegație…

- Propunerea de numire a senatorului PSD Ioan Denes ca ministru al Apelor si Padurilor a ajuns la Palatul Cotroceni, potrivit Administratiei Prezidentiale. Luni, premierul Mihai Tudose a anuntat ca va trimite marti dimineata, la Palatul Cotroceni, propunerea pentru conducerea Ministrului…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit marti, 9 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV-Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, domnul Rainer Seele, precizeaza Administrația Prezidențiala.

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca va trimite marti dimineata, la Palatul Cotroceni, propunerea pentru conducerea Ministrului Apelor si Padurilor.Intrebat la finalul Comitetului Executiv National al PSD cand va trimite la Cotroceni propunerea pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor,…

- "Implicarea presedintelui - am spus-o care este. El patroneaza in continuare sistemul represiv al statului, care il foloseste ca o marioneta, ca sa prelungeasca, sa perpetueze sistemul stramb care s-a instaurat in Romania. Asta cred ca e marea problema a Romaniei in momentul de fata. In loc ca presedintele…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca "fiecare minister se constituie ce parte vrea", întrebat la Parlament despre faptul ca Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene s-a constituit parte civila în dosarul "Tel…

- Calin Popescu Tariceanu a avut o noua runda de atacuri la adresa liderilor politici Traian Basescu și Klaus Iohannis. Liderul ALDE a declarat ca actualul președinte se folosește de aceeași metode de a-și intimida adversarii politici ca Basescu.

- „Daca cineva iși imagineaza ca nu vor exista urmari (dupa adoptarea legilor justiției - n.r.) e pur și simplu cazut din luna. Nu vom fi mai respectați și nu se va considera ca am consolidat statul de drept”, a spus Klaus Iohannis in cadrul unei intalniri la Cotroceni cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni,…

- "Am avut o discutie in aceasta dimineata cu domnul senator Baciu care si-a motivat eroarea votului dat prin simplul fapt ca nu a fost prezent la sedinta de grup de ieri (luni-n.r.) dimineata, convocata de domnul presedinte Traian Basescu prin care foarte clar s-a trasat decizia de a vota in bloc…

- Fostul sef al statului, Traian Basescu, a declarat, luni, ca un presedinte nu trebuie sa se puna in fruntea protestelor, iar incercarea Opozitiei de a politiza protestele ii afecteaza pe manifestanti. „Cei care sunt in strada au ca si mine o profunda neincredere in PSD. Nu e rolul unui…

- ”Nu am participat la proteste in mod organizat pentru ca actiunea de protest a fost initiata de cetatenii ingrijorati de initiativele PSD, si nu de partide. Majoritatea membrilor PMP au fost in strada, si nimeni nu a impiedicat sau descurajat vreun membru al partidului nostru sa nu iasa in strada.…

- Aproximativ 600 de persoane au participat, vineri, la recepția oferita de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naționale. Printre cei care au participat la recepție s-au aflat foștii președinți Traian Basescu și Emil Constantinescu,…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- Ludovic Orban: De Ziua Naționala trebuie sa uitam de rivalitați, de ceea ce ne desparte Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca rivalitațile trebuie uitate de Ziua Naționala, cu referire la faptul ca președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea,…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac arata, intr-o postare pe Facebook, ca mesajul Departamentului de Stat al SUA referitor la modificarea legilor justitiei in Parlamentul de la Bucuresti nu poate fi ignorat, chiar daca a fost formulat intr-o maniera mai putin diplomatica.”Mesajul Departamentului…

- Premierul Mihai Tudose spune ca va participa la parada militara de 1 Decembrie, dar nu și la recepția de la Palatul Cotroceni, oferita de președintele Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Întrebat luni, la Parlament, daca va participa la recepția organizata de…

- Președintele executiv al Partidului Mișcarea Populara, Eugen Tomac, a criticat declaratia șefului statului de peste Prut, Klaus Iohannis, care a menționat ca unirea Republicii Moldova cu Romania nu este „fezabila". Potrivit deputatului, romanii de la Chișinau au nevoie sa stie ca tara-mama, Romania,…

- Klaus Iohannis i-a invitat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la recepția de la Cotroceni de anul acesta, dar și la parada de 1 Decembrie. Invitațiile au fost trimise de catre Administrația Prezidențiala și vor ajunge atat la președintele Senatului, cat și la președintele Camerei Deputaților.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca nu a primit din partea Administratiei Prezidentiale invitatie pentru a participa la parada de 1 Decembrie sau la receptia de la Palatul Cotroceni, precizand ca si daca ar primi nu s-a duce sa stea alaturi de ”acel domn care functioneaza…

- Anul trecut, cei doi lideri nu au fost invitați pe motiv ca sunt penali. Calin Popescu Tariceanu a refuzat invitația președintelui Klaus Iohannis in acest an. Analistul Bogdan Chirieac a comentat, la Antena 3: ”Sarbatoarea noastra naționala se numește `Ziua Marii Uniri`. Un calcul politic…

- Președintele i-a invitat pe al doilea și al treilea om in stat la Parada de 1 Decembrie și la festivitatea de la Palatul Cotroceni. Anul trecut, cei doi nu au fost invitați, motivul invocat fiind ca sunt ”penali”. [citeste si] Sociologul Marius Pieleanu a explicat, pentru DCNews, schimbarea…

- Purtatorul de cuvant al Administrației Prezidențiale a precizat ca statul paralel este o invenție a celor care au probleme cu justiția. Madalina Dobrovolschi a subliniat și ca președintele Klaus Iohannis, așa cum a spus in repetate randuri, iși dorește o justiție independenta și puternica. Purtatorul…

- Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, va sustine o declaratie de presa marti, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, a informat Administratia Prezidentiala. DCNews va va transmite principalele declarații. [citeste si]

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a reacționat vineri dimineața la declarațiile de ieri ale lui Klaus Iohannis, din conferința de presa de la Palatul Cotroceni, care a criticat proiectul de modificare a Legilor Justiției despre care spune ca cioparțește legislația. Liderul social-democraților a declarat…

- N. D. Consilierul municipal ploieștean Bogdan Hodorog, economist, in varsta de 43 de ani (in foto, al treilea, de la dreapta la stanga), a fost reales, sambata, președinte al Organizației Ploiești a PMP. In cadrul Adunarii Generale a Organizației Ploiești a PMP au fost desemnați, prin vot, și ceilalți…

- Daca ar fi și astazi președintele Romaniei, Traian Basescu nu l-ar primi pe președintele Igor Dodon la Palatul Cotroceni, chiar daca acesta și-a exprimat dorința de a se intalni cu omologii sai de la București și Kiev inca la inceputul mandatului sau. „Sincer, nu l-aș pimi. Poziția președintelui Romaniei…

