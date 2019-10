Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea și Adi Sina cresc și ingrijesc nu cinci, ci șase copii. Recent, fosta prezentatoare TV a marturisit ca, Adi fiind mai mult plecat, ei ii revine sarcina de a-i ingriji pe micuți. "E un pic mai greu. Adi (n.r. Adi Sina, soțul ei) e mai mult plecat. Ma ocup mai mult singura. Abia ma mai descurc.…

- Deea Maxer i-a adus acuzatii destul de grave Cristinei Ich, pe internet. Sotia lui Dinu Maxer, care de altfel mai are putin pana cand va naste, la fel ca si Cristina Ich, a acuzat-o pe cea din urma de ipocrizie.

- Un autoturism s-a rasturnat, in urma cu putin timp, joi, 3 octombrie, pe DN2, in zona Castelului de Apa. Interventia salvatorilor nemteni este in plina desfasurare. Vom reveni. Sursa foto: Facebook UPDATE 19.00 – Pompierii de la Detașamentul Roman au fost solicitați sa intervina la un accident rutier…

- Deea și Dinu Maxer au implinit 11 de ani de casnicie , iar ea a publicat un mesaj foarte emoționant pe pagina sa. Deea Maxer mai are puțin și va naște. Ea a spus ca toate visele ei vor deveni curand realitate, din moment ce ea iși dorea mult o fetița. Alaturi de soțul ei, Dinu, și fiul lor, Andreas,…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a mers astazi la sediul Ministerului Sanatații pentru a-i cere Sorinei Pintea sa demareze un control la INML. El a spus la ieșire ca o echipa de control de la minister va pleca la INML, iar primele concluzii le vom avea in cursul zilei.„Doamna…

- Alina Pușcaș a devenit mama pentru a treia oara, dupa ce, sambata, a adus pe lume o fetița, pe care a numit-o Iris. Micuța a avut la naștere 2,800 kg, aceeași greutate pe care au avut-o și frații ei mai mari, Alex și Melissa. „Sambata dimineața, la ora 6, m-am prezentat la clinica, la ora 8 eram deja…

- "Am fost intrebata daca voi mai intreba de Sorina. Mai mult decat atat, tin legatura cu familia Sacarin, care imi trimite mereu poze si filmulete din noua viata a copilei lor. In mod normal nu as posta nimic despre viata privata a unui copil, dar nimic din povestea aceasta nu a fost normal. Cred…