Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a amenintat duminica sa provoace "lovituri foarte dureroase" gruparii fundamentaliste palestiniene Hamas, dupa o recrudescenta a violentelor in Fasia Gaza, controlata de aceasta miscare islamista, potrivit AFP. "Hamas, aparent, nu a inteles mesajul: daca nu-si…

- Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman le-a transmis vineri liderilor miscarii fundamentaliste Hamas, care controleaza Fasia Gaza, ca Israelul este pregatit de razboi, in timp ce militarii israelieni se pregateau pentru o alta zi de violente de-a lungul gardului de securitate dintre Israel…

- Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman le-a transmis vineri liderilor miscarii fundamentaliste Hamas, care controleaza Fasia Gaza, ca Israelul este pregatit de razboi, in timp ce militarii israelieni se pregateau pentru o alta zi de violente de-a lungul gardului de securitate dintre Israel…

- Consilierul de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, John Bolton, a ajuns duminica in Israel pentru discutii despre Iran, Siria si Fasia Gaza, relateaza AFP. Bolton a precizat pe contul sau de Twitter ca este "nerabdator sa se intalneasca cu premierul (Benjamin) Netanyahu si cu…

- Prim-ministrul israelian a efectuat pe 22 mai o vizita exceptionala si "secreta" in Egipt, unde a discutat cu presedintele Abdel Fattah al-Sissi despre un armistitiu in Fasia Gaza, a relatat luni o televiziune israeliana, citata de AFP si Reuters. Pana in prezent nu s-a putut obtine o confirmare oficiala…

- Israelul a blocat joi din nou, pana la noi dispozitii, furnizarea de carburant si de gaz catre Fasia Gaza, ca raspuns la lansarea de zmeie incendiare spre Israel, a anuntat ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Aceasta masura se adauga la numeroasele…

- Israelul a blocat joi din nou, pana la noi dispozitii, furnizarea de carburant si de gaz catre Fasia Gaza, ca raspuns la lansarea de zmeie incendiare spre Israel, a anuntat ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, relateaza AFP. Aceasta masura se adauga la numeroasele intreruperi ale alimentarii…

- Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman a anuntat vineri ca 400 de noi locuinte vor fi construite intr-o colonie din apropiere de Ramallah, in Cisiordania, dupa ce un barbat israelian de 31 de ani, ce fusese injunghiat de un palestinian, a decedat la spitalul Hadassah din Ierusalim, transmit…