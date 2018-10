CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, dezvaluie, in premiera naționala, detalii uluitoare din procesul agresorilor jandarmeriței din Piața Victoriei. (Super oferta de angajare) Magistrații au decis sa prelungeasca masurile preventive pentru cei care au batut-o cu bestialitate pe tanara de 23 de ani. (CITEȘTE ȘI: PLUTEȘTE IN AER UN DIVORȚ DE ZECI DE MILIOANE E) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a intrat […] The post Decizie de ultima ora in cazul agresorilor jandarmeriței Ștefania Instanța a hotarat ca… appeared first on Cancan.ro .