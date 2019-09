De miercuri, se răceşte dramatic în toată ţara Vemea se racește, sambata, in jumatatea de Nord a țarii, in timp ce in Sud va fi o vreme de vara, cu 32 de grade Celsius in zona Olteniei. De duminica, vremea se racește și in Sud, iar in Capitala, temperaturile scad de la 30 de grade sambata, la 25, duminica. In jumatatea de Nord […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

