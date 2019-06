De la locomotive pe ulei vegetal, la trenuri cu baterii si comanda radio: ce inseamna inovatia in industria feroviara romaneasca

Stiri pe aceeasi tema

- Uzina Mecanica Plopeni, filiala a Romarm, va semna luni, la sediul Ministerului Economiei, un memorandum de intelegere cu producatorul italian de armament Beretta Holding, a anuntat ministerul intr-o invitatie transmisa presei, relateaza News.ro.Citește și: Companiile de ridesharing din Romania…

- Vinul este o bautura fina, dar o poți aprecia și fara sa fii un degustator profesionist din sudul Franței. Așa cum outfiturile pe care le alegem sau machiajul preferat pot transmite un mesaj celor din jur legat de personalitatea noastra, așa și vinul pe care il alegem poate avea o semnificație pentru…

- Asociatia spune ca facilitatile fiscale mentin industria IT romaneasca competitiva in cursa cu alte tari care ofera programatorilor impozit 0 pe venit si ca deficitul de munca din IT in UE este foarte mare, incat eliminarea facilitatilor fiscale in Romania ar duce la un exod masiv de specialisti. "Reiteram…

- BRD Romania a fost in anii trecuți in mijlocul unor scandaluri uriașe dupa ce procurorii DIICOT au descoperit ca șefii bancii, alaturi de alți funcționari de rang mare, au coordonat rețele de fraudare a instituției prin acordarea unor credite de zeci, daca nu chiar sute de milioane de euro, unor oameni…

- "In 2019, dimensiunea industriei romanești de IT&C va depași 5.1 mld E, DUBLU fața de 2013, iar exporturile de software și servicii IT sunt așteptate sa atinga 4 mld E, cu 1 mld E in plus fața de 2017. Aceste performanțe remarcabile sunt completate de numarul de specialiști din acest domeniu,…

- Industria auto reprezinta un segment important pentru Google in aceasta perioada. Dupa ce a anunțat recent ca va introduce schimbari majore pentru sistemul de infotainment Android Auto, compania americana a dezvaluit o serie de modificari pregatite pentru asistentul vocal Google Assistant. Astfel, aplicația…

- “Competiția este cea care te motiveaza sa faci lucrurile mai bine, sa evoluezi și sa te dezvolți cât mai mult. Sa fii singura companie româneasca din topul celor mai mari producatori de cosmetice ce activeaza în țara este o adevarata provocare, dar și o responsabilitate mare…

- Industria jocurilor video bazate pe realitate virtuala a caștigat teren in ultimii ani, avand o creștere extrem de rapida. Pasionații de video gaming au inceput sa testeze tot felul de aplicații, iar ideea de realitate virtuala a devenit fascinanta, astfel ca tot mai multe companii creatoare de astfel…